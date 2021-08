LOS ANGELES- Mantan aktris dan penyanyi jazz Sunnni Welles meninggal dunia di usia 72 tahun pada 9 Agustus 2021 waktu setempat. Kabar tersebut diumumkan oleh putranya Shaun O'Banion di Twitter.

Melansir laman Deadline, Rabu (11/8/2021) Sunni Welles meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker paru-paru di pusat perawatan rumah sakit di Downey, CA. Dia memulai karir beraktingnya ketika umur 10 tahun.

Dia kemudian pernah muncul dalam episode acara populer seperti Leave It to Beaver dan My Three Sons. Pada tahun 1979, Welles pindah ke Nevada untuk tampil sebagai penari utama dengan variety show musik Folies Bergère di Las Vegas.

Dia juga muncul di serial televisi Quincy, M.E. dan Trapper John, M.D. serta film Steven Spielberg 1941. Dia kemudian pensiun dari akting untuk tampil sebagai solois jazz dengan bandnya Shiver, yang melakukan tur di California pada akhir 90-an.

Penghargaannya juga termasuk film pendek 2004 Lift, yang ditulis dan disutradarai oleh O'Banion. Pada 2015, dia sempat menuding Bill Cosby memperkosanya dua kali pada tahun 1960-an.

Dia mengatakan Cosby mengundangnya ke klub jazz setelah dia bertemu dengannya di lokasi syuting I Spy. Welles mengatakan pertama kali dia menyerangnya, dia minum Champagne, setelah kedua kalinya, dia tidak pernah melihatnya lagi.

"Itu benar-benar mempengaruhi kepercayaan saya. Ibuku juga awalnya tidak percaya padaku. Anda telah terluka ke tingkat yang banyak orang tidak benar-benar mengerti. Tetap saja, sampai hari ini," kata Welles.

Selain Welles, setidaknya ada 50 perempuan yang mengaku telah diperkosa sang pelawak. Dia kemudian sijebloskan dipenjara pada 2018.

Namun, Bill Cosby kemudian dibebaskan dari penjara pada Juni 2021 setelah Mahkamah Agung Pennsylvania membatalkan vonis penyerangan seksualnya. Dia juga mengunggah sebuah cuitan di Twitter dan mengatakan dirinya tak bersalah di Twitter usai bebas. (nit)

