JAKARTA – Avatar: The Last Airbender adalah serial animasi Nickelodeon yang berhasil membawakan cerita yang bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Sukses dengan tiga musim pertamanya dan juga empat musim serial sekuelnya, Nickelodeon bersama Netflix berencana mengadaptasi animasi ini menjadi serial live-action.

Avatar: The Last Airbender mengisahkan tentang dua bersaudara dari Suku Air, Katara dan Sokka, yang tanpa sengaja bertemu dengan pengendali udara terakhir di dunia bernama Aang. Tak hanya merupakan yang terakhir dari bangsanya, Aang juga merupakan sosok Avatar, pengendali keempat elemen, air, tanah, api, dan udara, yang memiliki tugas penting untuk mempersatukan keempat bangsa.

Trio anak muda ini pun bertualang dari Suku Air menuju Negara Api untuk meruntuhkan tirani Raja Api Ozai. Meski diburu oleh pasukan Negara Api yang dipimpin Zuko, putra Raja Ozai yang diasingkan, Tim Avatar dengan gigih mencari cara agar Aang bisa mengendalikan keempat elemen secara sempurna dan memukul mundur pasukan pengendali api.

Akan diadaptasi menjadi serial live-action, CBR mengabarkan bahwa proyek milik Netflix dan Nickelodeon ini telah menemukan aktor-aktor pemeran utamanya, dilansir Senin (9/8/2021). Keempat pemeran utama tersebut adalah Gordeon Cormier sebagai Aang, Kiawentiio Tarbell sebagai Katara, Ian Ousley sebagai Sokka, dan Dallas Liu sebagai Zuko.

Meskipun sudah santer, kabar ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Netflix dan Nickelodeon, melainkan hasil investigasi tim Avatar News di beberapa media sosial aktor-aktor tersebut “pendeknya, aktor-aktor ini saling follow dengan beberapa kru yang diketahui bekerja dalam proyek Avatar live-action. Menurut pengakuan beberapa kru, aktor-aktor baru ini memang akan memerankan para tokoh utama.”

Meski proyek ini telah ditinggalkan oleh duo kreator asli Avatar, Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko, Netflix memutuskan untuk terus melanjutkan remake Avatar ini.

Aktor-aktor baru ini pun bukan sosok yang asing di dunia serial televisi; Gordeon Cormier sebelumnya sudah pernah berperan di serial Lost in Space milik Netflix dan The Stand milik Paramount+, Kiawentiio sudah pernah berperan di serial Anne with an E, dan Dallas Liu juga sudah pernah menjadi aktor di serial PEN15 dan akan berpartisipasi dalam film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

