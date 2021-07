JAKARTA – Air, tanah, api, udara. Empat elemen itu merupakan pondasi dari cerita Avatar karya Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko. Mengambil berbagai mitos dan legenda Asia, Avatar jadi sebuah media segar yang keluar dari standar cerita yang berlatarkan Amerika dan kebarat-baratan.

Dan sekarang, tujuh tahun sejak episode franchise Avatar terakhir, Michael dan Bryan akan perluas cerita Avatar dengan studio baru mereka. Melalui podcast Braving the Elements, dilansir dari GamesRadar, Senin (5/7/2021), Michael dan Bryan menjanjikan sesuatu yang besar dari Avatar Studios.

Baca Juga:

Wulan Guritno Pakai Bra Lilac saat Olahraga di Rumah, Netizen: Vampir Kehidupan Nyata

Jerinx Ngegas Gegara Mau Dipolisikan: MVLVTS Ibu Kota Emang Gitu Semua?

Di podcast tersebut Bryan mengungkap bahwa duo kreator itu tengah menciptakan sebuah rencana yang “sangat ambisius dan berlapis; akan mengeksplorasi sejarah, masa depan, dan budaya dunia Avatar yang kaya dan belum tersentuh.”

Saking besarnya rencana mereka, Michael berkata bahwa cerita yang akan mereka bawa bisa dituturkan dalam beberapa dekade, “kami punya banyak sekali cerita yang ingin kami tunjukkan dan jadikan kenyataan. Bila diceritakan di sini mungkin akan memakan waktu 20 tahun untuk menuturkan semuanya,” guraunya.

Serial animasi Avatar: The Legend of Aang (atau The Last Airbender di Amerika), dan sekuelnya, The Legend of Korra, merupakan satu dari banyak judul animasi Nickelodeon yang berhasil menjadi franchise raksasa yang meraup jutaan dolar. Dengan cerita yang baru, seru, menyentuh, dan kompleks, franchise Avatar menjadi babak baru dalam animasi anak-anak yang juga dapat dinikmati orang dewasa.

Dengan dukungan dari rekan lama mereka di Nickelodeon dan Paramount, Avatar Studios akan menjadi kendaraan bagi Michael dan Bryan untuk mengembalikan franchise Avatar ke berbagai jenis layar; memperbesar skala franchise ini ke level Marvel Cinematics Universe dengan berbagai sekuel, spin-off, dan banyak lagi.

(aln)