JAKARTA - Amanda Caesa terus menekuni dunia tarik suara. Putri komedian Parto Patrio itu kini telah konsisten menghadirkan karya dan menjadi salah satu penyanyi idola remaja.

Kali ini, Amanda Caesa menghadirkan single bertajuk Why Can't We. Dalam single ini, Amanda mengeksplorasi kemampuan dengan menghadirkan nuansa hip hop, bercerita tentang kisah cinta sepasang kekasih yang tak berujung.

"Aku masih ingin mengeksplor semua genre musik. Sampai nanti mungkin aku menemukan genre yang cocok dengan warna suaraku dan aku nyaman dalam melantunkannya," ujar Amanda.

Sebelumnya di single Even If You Aren't There For Me, Amanda menghadirkan genre bernuansa reggae. Kemudian di single Half A Soul , Amanda hadirkan pop ballad.

Di single Why Can't We, Amanda Caesa juga berkolaborasi dengan Calvin Jeremy dan rapper muda dari Amerika, Myia Thornton. Dengan hadirnya single ini, Amanda semakin yakin untuk bisa menghadirkan album perdana.

"Aku pengen banget punya album solo. Memang, itu jadi salah satu keinginan terbesarku. Hopefully, tahun ini bisa terwujud," katanya.

“Aku harus bikin lagu berbahasa Indonesia. Atau mungkin nyanyiin lagu song writer lain, tapi yang penting harus Bahasa Indonesia. Karena terus terang aku kurang fasih kalau harus nulis lagu dalam bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya aku punya beberapa lagu yang aku tulis dalam bahasa indonesia tapi kayaknya feel-nya belum dapet, belum 'kena' aja rasanya," ungkap Amanda.

