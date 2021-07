AMANDA Caesa Addiva merupakan seorang artis dan juga musisi yang karirnya tengah bersinar. Artis kelahiran Bekasi ini merupakan putri dari komedian Parto. Amanda merilis lagu pertamanya bersamaan dengan ulang tahunnya pada Desember 2019 yang berjudul Even If You Aren't There For Me. Di program Live Chat Plus RCTI+ Amanda Caesa bercerita tentang lagunya secara eksklusif. Penasaran?

Caesa merilis single lagunya yang berjudul Even If You Aren't There For Me, yang akhirnya membuat dirinya terkenal hingga sekarang. “Sebenernya sih kalo dibilang aku pengen banget masuk di dunia entertainment sebenernya mah engga. Karena awalnya tuh aku orangnya emang tertutup dan suka gak pede di depan kamera”, ujarnya.

Caesa mengaku bahwa dahulu ketika dirinya bosan, ia melakukan suatu hal yang aneh yaitu menuliskan sebuah lagu yang terinspirasi dari idolanya.





"Waktu itu aku ngelakuin hal aneh tapi bermanfaat. Jadi aku nulis lagu Even If You Aren't There For Me yang menceritakan tentang aku berandai-andai ingin ketemu sama boyband kesukaan aku yang namanya seventeen. Aku tuh berandai-andai pengen ketemu, karena aku ngerasa bahwa kita seorang fans tuh rasanya kayak kita cinta banget sama mereka walaupun mereka gak kenal sama kita. Jadi di lagu ini menceritakan aku selalu mencintaimu meski kamu ga cinta sama aku”, jelasnya.

Selain Even If You Aren't There For Me, Caesa juga menuliskan lagu keduanya yang berjudul Half a Soul. Menurut Caesa, diantara kedua lagu tersebut yang paling membuat dirinya berkesan adalah Even If You Aren't There For Me. Karena menurutnya, lagu ini memberikan kesan pada dirinya saat divisualisasikan di dalam sebuah video yang dimana ia menyanyi sambil berakting untuk pertama kalinya.

Mau tahu kisah perjalanan karir Amanda Caesa? Saksikan obrolan lengkapnya di Live Chat Plus eksklusif di RCTI+.

