NORA Alexandra kembali menerima pengalaman pahit setelah Jerinx ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, ia berusaha tegar dan meminta doa agar diberi kesabaran lebih.

Nora pun curhat di Instagram ncdpapl. Selebgram cantik ini pun sedang melakukan pemotretan santai.

"It hurts, but it's ok, i'm used to it πŸ˜‡πŸ™πŸΌ," curhat Nora.

Β

Dari sesi pemotretan ini, istri Jerinx ini pun masih bisa tersenyum di saat suaminya tersangkut kasus pengancaman Adam Deni.

Baca Juga:

Nikita Mirzani Buka Kancing Baju, Netizen: Dalamannya Ada Teh?

Jerinx SID Jadi Tersangka, Nora Alexandra Ungkap Penyesalan

Netizen pun memberi dukungan kepada selebgram 26 tahun ini. Nora disebut sebagai wanita kuat, terutama dalam menghadapi cobaan seperti ini.

"You deserve better madam. Tetap semangat dan sabar yaa πŸ™πŸ™," ujar yudi***.

"Nora kamu lebih tahu mana yang terbaik, kamu berhak bahagia tapi jangan sia-siakan perjuanganmu selama ini sayang," kata orga***. "Wanita kuat πŸ”₯," ungkap yuyun***. "Strong dan tetap bertahan anggap itu ujian kak. Percayalah tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini," tambah arrum***. Sebelumnya, Nora juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar dia bisa kuat dan sabar mendampingi sang suami. β€œSaat ini, saya sedang bingung. Mohon doanya untuk saya bisa sabar dan kuat," ungkapnya.