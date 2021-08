JAKARTA - Senangnya, ajang perwujudan mimpi antara anak dan sang mama, Sing Like Mama akan kembali hadir menemani pemirsa setia GTV malam ini pukul 21.00 WIB. Pastinya kita semua merindukan momen - momen menyentuh dan membahagiakan yang terjadi di panggung besar Sing Like Mama. Chemistry kuat yang timbul saat mama dan anak menampilkan performa terbaik mereka, seringkali membuat Maia Estianty, Ashanty, Iis Dahlia dan Armand Maulana sebagai Juri ikut emosional dan berempati.

Hanya di Sing Like Mama, Maia, Ashanty, Isda dan Armand memiliki peran lebih dari sekedar Juri. Berprofesi sebagai pemusik dan memiliki kecintaan terhadap musik, para Juri dipastikan paham dan ikut merasakan saat mama dan anak tampil diatas panggung Sing Like Mama. Maia sering mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang dekat dan sehat terhadap anak – anaknya, salah satunya melalui musik. Tak heran, Sing Like Mama memiliki tempat spesial bagi para Juri, terutama Maia Estianty. “..jangan lupa saksikan kembali Sing Like Mama hanya di GTV” ucap Maia sambil tersenyum.

Dipandu Andhika Pratama dan Ayu Dewi sebagai host, Sing Like Mama tayang malam ini, setiap Jum’at pukul 21.00 WIB hanya di GTV. Performa memukau dari mama dan anak dikombinasi dengan chemistry kuat antar Maia Estianty, Ashanty, Iis Dahlia dan Armand Maulana pastinya membuat Jum’at malam kamu terasa lebih spesial.

Saksikan Sing Like Mama tayang LIVE setiap Jum’at pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program Sing Like Mama juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

