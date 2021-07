JAKARTA - “Nyanyinya udah bisa biasa banget gitu, keren, keren. Ini bener – bener mama dan anak, seimbang, dua – duanya bisa falsetto, dua – duanya bisa bernyanyi dengan harmonisasi yang pas. Nggak mesti dengan vokal yang lantang. Walaupun aku juga penasaran dengan vokal yang lantang. Dua – duanya match banget,” komentar Maia Estianty setelah melihat penampilan Mama Nia dan Tatiana di panggung Sing Like Mama GTV.

Memiliki penguasaan gestur dan vokal yang baik membuat Maia menduga kalau Mama Nia dulunya sudah terbiasa tampil diatas panggung. Dan benar saja, Mama Nia mengaku dulunya ia adalah seorang anak band. “sama mama, aku juga anak band” sahut Maia cepat (25/06/2021).

Tidak hanya Maia, Armand Maulana pun setuju bahwa performa keren yang ditampilkan oleh Mama Nia dan anaknya, Tatiana, karena pengalaman sang mama yang dulunya seorang anak band. “..tapi itu kalau dulu Mama Nia enggak ngeband, itu bakal susah loh” ucap Armand Maulana (25/06/21). “bener, bener. Itu falsetnya nyampe lagi ya” sahut Maia setuju (25/06/21).

Aksi panggung keren dengan chemistry yang kuat bisa kita kembali saksikan malam ini jam 21.00 WIB. Jovka dan Mama Lany asal Bali, sejak kelas 2 SMA Jovka yang juga seorang penyuka musik klasik sudah menjadi guru vokal di Clarence Institute. Daniel dan Mama Anna asal Bekasi, sang mama pasti merasa bangga dengan Daniel karena selain menjadi worship leader di gerejanya, Daniel juga jago ngedance. Juva dan Mama Nana asal Sumba Timur, meski keduanya punya kepribadian yang berbeda, talenta suara yang mereka miliki dijamin patut diacungi jempol.

Hanya di Sing Like Mama GTV, Maia Estianty, Iis Dahlia dan Armand Maulana berperan lebih dari sekedar Juri. Ketiganya merupakan pemusik sekaligus orang tua yang memiliki anak dengan ketertarikan serupa yaitu musik. Jadi, penjurian tidak selalu soal keahlian bermusik tapi juga pemahaman rasa kepada setiap anak dan mama yang tampil.

Dipandu Andhika Pratama dan Ayu Dewi sebagai Host, Sing Like Mama dijamin akan membuat Jum’at malam kamu terasa lebih spesial. Saksikan Sing Like Mama tayang LIVE setiap Jumat pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program Sing Like Mama juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

