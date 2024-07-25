Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Deadpool and Wolverine Resmi Dirilis, Jadi Penyelamat MCU?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |16:42 WIB
Film Deadpool and Wolverine Resmi Dirilis, Jadi Penyelamat MCU?
Film Deadpool and Wolverine Resmi Dirilis, Jadi Penyelamat MCU? (Foto: Marvel)
JAKARTA - Film Deadpool and Wolverine akhirnya tayang di Indonesia. Ini merupakan seri ketiga franchise Deadpool, yang kembali menawarkan cerita menarik dan unik dari karakter yang diperankan Ryan Reynolds.

Kesadisan film Deadpool and Wolverine akan dimulai dari sisi rating, 17+. Meski terbilang sadis, bukan Deadpool namanya jika tak menyuguhkan aksi konyol dan jenaka.

Film Deadpool And Wolverine
Film Deadpool And Wolverine

Film Deadpool ketiga ini membawa Merc with a Mouth Ryan Reynolds ke MCU untuk pertama kalinya. Bahkan, dia bergabung dengan Wolverine Hugh Jackman dari franchise X-Men. 

Melansir Rotten Tomatoes, ulasan pertama tidak bisa mengatakan banyak karena plot dan spoiler cameo, tetapi mereka menawarkan kepada penggemar bahwa ekspektasi yang mereka harapkan terlampaui.

Kendati begitu, film ini masih mendapatkan banyak kritikan karena sejumlah faktor dalam film yang dirasa tak masuk akal. Tapi, ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan film terbaik kedua setelah Avengers: Endgame.

Film ini juga disebutkan, sama seperti Deadpool dan Deadpool 2, alur cerita selalu disusupi lautan humor antara Deadpool & Wolverine yang tidak pernah berakhir. Film ini juga dianggap absurditas splatter-punk, interaksi dengan penonton tanpa disadari penonton, dan lelucon Jackass yang sangat kuat membuat jantung terus berdegub kencang.

Bahkan mereka yang menyukai serial komik Deadpool, akan bahagia saat menonton film seri ketiga franchise ini. Disebutkan bahwa ini merupakan film adaptasi komik paling menyenangkan yang pernah ada.

Peran cameo yang hadir semakin memperkuat alur film ini. Para cameo berakting dengan spektakuler yang mampu beresonansi dengan siapa saja. Salah satu yang terbaik, karakter pemeran cameo diperluas ke peran pendukung yang asli.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
