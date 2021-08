SEOUL - Jin Ki Joo resmi mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama terbaru MBC, From Now On, Showtime. Dengan begitu, maka dia dipastikan beradu akting dengan Park Hae Jin.

Aktris Come and Hug Me tersebut akan berperan sebagai Go Seul Hae, polisi wanita yang menyimpan rahasia misterius dalam hidupnya. Berambisi bergabung dengan divisi kriminal, Seul Hae bekerja dengan sungguh-sungguh dalam segala aspek.

Saat dia bertemu dengan pesulap keras kepala bernama Cha Cha Woong (Park Hae Jin), sebuah cerita menarik mulai terungkap. Karakter ini digambarkan sebagai pesulap yang bisa melihat hantu dan memanipulasi mereka.

Drama yang mengawinkan genre fantasi dan komedi romantis ini dikabarkan masih dalam tahap menyelesaikan proses casting. Meski belum diketahui kapan Park Hae Jin dan Jin Ki Joo akan memulai syuting, namun drama ini dijadwalkan tayang pada semester I-2022.*

(SIS)