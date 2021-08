SEOUL- Boygrup besutan Big Hit Entertainment, Bantan Boys alias BTS kembali memecahkan rekor. Lagu Butter milik Suga cs itu masih menempati puncak tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2 Agustus 2021.

Lagu Butter sempat turun posisi selama satu minggu dan dikalahkan oleh lagu BTS lainnya, Permission to Dance. Kendati demikian ini artinya boygrup tersebut telah kini berada puncak Hot 100 selama 10 minggu berturut-turut.

Dengan pencapaian terbaru ini, “Butter” kini telah melampaui rekor Hot 100 yang dibuat oleh lagu rivers Licens milik Olivia Rodrigo untuk hit Nomor 1 terlama di tahun 2021. Terlebih lagu tersebut menempati puncak selama 9 minggu meski tak berturut-turut.





BACA JUGA:

- Sinopsis Ikatan Cinta: Gara-Gara Ini, Aldebaran Andin dan Nino Curigai Ricky Sembunyikan Elsa

- Susul Song Joong Ki, Shin Hyun Bin Jadi Pemeran Utama Wanita di Drama Chaebol Family's Youngest Son

Untuk diketahui, Drivers License telah menduduki puncak tangga lagu selama delapan minggu di bulan Januari hingga Maret tahun ini.

Selain itu, Butter juga berhasil menjadi lagu terlaris minggu ini. Menurut MRC Data (sebelumnya Nielsen Music), lagu tersebut mengumpulkan 30,5 juta tayangan radio, 8,1 juta streaming, dan 112.900 unduhan, yang berarti bahwa lagu itu memegang posisinya di No. 1 di chart Penjualan Lagu Digital Billboard.

Selain itu, Butter tetap stabil di No. 21 di chart Radio Songs Billboard dan berada di No. 44 di chart Streaming Songs untuk minggu yang berakhir pada 7 Agustus.

Sementara itu, Permission to Dance juga terus tampil baik di tangga lagu Billboard. Selain menduduki posisi No. 9 di Hot 100, lagu tersebut berhasil mempertahankan posisinya di No. 2 di chart Penjualan Lagu Digital minggu ini. (nit)

(kem)