PUTRI merupakan mahasiswi penerima beasiswa yang sedang menjalani pendidikan perguruan tinggi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Sambil menjalani kegiatan kampus, Xaviera sukses menjadi konten kreator yang mengedukasi banyak penonton. Xaviera seringkali memberikan tips mengenai motivasi belajar, mendapatkan beasiswa, mengatur waktu, dan lain sebagainya.

Kali ini Xaviera pun membagikan beberapa tips dan strategi kepada penonton dalam menjalani kegiatan sebagai murid dan juga konten kreator.

“Aku rekomendasiin kalian untuk mulai channel YouTube juga. Jujur aja untuk aku memulai YouTube channel ini sudah membuat hidup aku lebih berwarna” tutur Xaviera.

Pertama-tama Xaviera mengungkapkan caranya membagi waktu yaitu dengan menetapkan hari khusus untuk membuat konten. Dalam satu minggu biasanya ia mengosongkan 1 hari untuk membuat konten atau mengedit video.

Baca Juga: Instagram Zara Adhisty Raib Setelah Heboh Video Cium Pipi Niko Al Hakim

Ia juga membagi proses mengedit video menjadi 3 bagian yaitu pemotongan video, pemilihan tema dan lagu, dan pembuatan subtitle. Xaviera mengungkapkan bahwa biasanya ia membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan video editing.

“Kalian jangan khawatir kalau pas kalian baru mulai itu videonya belum terkenal banget, semuanya itu butuh waktu” tutur Xaviera.

Yuk simak tips dan strategi Xaviera dalam menjadi konten kreator hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

https://www.youtube.com/watch?v=11V6g3JK3Qo

(dwk)