LOS ANGELES– Sutradara kenamaan Hollywood, Quentin Tarantino mengungkap keinginan terakhirnya sebelum pensiun. Dia mengaku ingin menggarap remake film Rambo.

Dia juga mengaku ingin mengajak aktor Adam Driver di filmnya tersebut. Seperti diketahui sang aktor melejit berkat aktingnya di film Star Wars dan Marriage Story.

Melansir laman Screenrant, Senin (8/7/2021) film yang paling ingin digarap ulang oleh Quentin adalah First Blood yang merupakan film pertama Rambo yang tayang pada tahun 1982. Dia juga mengaku ingin mengadaptasi kisah dari novelnya langsung yang berjudul sama karya David Morrell yang rilis pada tahun 1972.

“Kalau aku harus membuat film yang sudah pasti bagus, aku akan mengadaptasi novel First Blood milik David Morrell. Bukan mengadaptasi filmnya, tapi novelnya langsung. Kurt Russell akan kupanggil untuk memerankan sang sheriff, dan Adam Driver akan jadi Rambo,” kata Tarantino.

“Tiap aku membaca First Blood, dialog tulisan David sangat fantastis dan membuatku ingin membacanya secara lantang. Pasti keren sekali bila difilmkan," imbuhnya.

Tarantino menganggap dirinya bisa mengadaptasi novel First Blood yang lebih mendekati sumber aslinya dibandingkan film First Blood 1982. Di novelnya, Rambo dikisahkan meninggal di akhir cerita; namun, di filmnya, Rambo dibiarkan hidup karena studionya yakin tokoh Rambo bisa diperas menjadi sebuah franchise yang memiliki masa hidup yang panjang.

Quentin Tarantino akan pensiun setelah puas dengan film pamungkasnya. Sebelum menggarap film terakhirnya itu, ada kemungkinan Tarantino akan menggarap beberapa proyek kecil sebagai pemanasan sebelum akhirnya meninggalkan Hollywood dengan karya yang membekas. Apakah Tarantino akan benar-benar menggarap First Blood? Para fans cuma bisa berharap untuk sekarang.

