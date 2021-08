JAKARTA - Amanda Manopo sudah tegar melepas kepergian sang ibu, Henny. Dia bahkan sudah mengikuti syuting sinetron lagi.

"Sudah dari kemarin ya," ujar kakak Amanda, Angelica Manopo di kawasan Mampang, Jakarta, Senin (2/8/2021).

Melihat ketegaran sang adik, Angelica Manopo ikut mengucap syukur.

Baca Juga:

Amanda Manopo dan Arya Saloka Pakai Piyama Couple, Netizen: Bikin Iri Saja!

4 Gaya Makeup Nude ala Amanda Manopo, Cantik Natural!





"Aku bersyukur Amanda punya sifat luar biasa, yang tough. Bahkan papaku juga sangat tough. Puji Tuhan kami diberi kekuatan," tuturnya.

Meski di sisi lain, Angelica tak menampik bahwa baik dirinya maupun Amanda Manopo terkadang masih merindukan sosok Henny.

"Kalau itu sih pasti ada. Sesekali kami merasakan kangen dan kerinduan sama orang tua kami. Cuma show must go on," kata dia.

"Kami saling mengingatkan saja, apa lagi Amanda sudah kerja. Kami saling menguatkan. Paling by phone, WhatsApp dan back up dia, karena ada beberapa yang harus di urus," pungkas Angelica Manopo.

Ibu Amanda Manopo, Henny meninggal dunia di RS Mitra Keluarga Kemayoran, Jakarta pada 25 Juli 2021 setelah berjuang melawan Covid-19. Oleh keluarga, jenazah Henny dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat.

(aln)