LOS ANGELES- Kabar mengejutkan datang dari rumah produksi film The Conjuring, New Line Cinema. Mereke mengungkapkan franchise The Conjuring Universe telah meraup untung besar

Bukan main-main bahkan angkanya mencapai USD 2 miliar alias Rp28 triliun di box office internasional. “Terima kasih para sineas, aktor, kru, dan penggemar yang sudah menjadikan The Conjuring Universe sebagai seri horor tersukses!” tulis admin akun New Line Cinema di Twitter, dilansir dari CBR, Minggu (1/8/2021).

The Conjuring Universe merupakan sebuah franchise horor yang dibuka dengan film The Conjuring karya James Wan pada tahun 2013. Sukses dengan film tersebut, New Line Cinema pun menggandeng James Wan sebagai produser menggarap sebuah spin-off, Annabelle pada tahun 2014, dan sebuah sekuel, The Conjuring 2 pada tahun 2016.





BACA JUGA:

- Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini, Elsa Panik Jadi Tahanan Kota

- Amanda Manopo Ungkap Rasa Rindu Seminggu Kepergian Ibunda

Kesuksesan spin-off dan sekuelnya pun melebarkan sayap The Conjuring Universe dan menghasilkan film Annabelle: Creation pada tahun 2017 dan sebuah spin-off The Conjuring 2 berjudul The Nun pada tahun 2018 yang mengeksplorasi asal-usul iblis Valak.

Setelahnya, franchise ini kembali dengan dua film di tahun 2019, The Curse of La Llorona dan Annabelle Comes Home, dan disusul film terbaru mereka The Conjuring: The Devil Made Me Do It yang tayang beberapa bulan lalu dan mendapat USD 24 juta, sekitar Rp 350 miliar, pada pembukaannya.

Meski film teakhirnya tak sesukses dua film The Conjuring pertama, Devil Made Me Do It tetap mendapatkan angka yang luar biasa untuk film yang rilis di masa pandemi.

Disutradarai Michael Chaves, film terakhir The Conjuring Universe dibintangi Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, dan Julian Hilliard. The Conjuring: The Devil Made Me Do It bisa dinikmati di layanan streaming HBO Max. (nit)

(kem)