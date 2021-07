SEOUL - Aktris Come and Hug Me, Jin Ki Joo mendapat tawaran untuk membintangi drama baru berjudul From Now On, Showtime. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi agensi sang aktris, FL ENT.

“Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran itu dengan sangat positif,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (29/7/2021).

Mengusung genre fantasi komedi romantis, From Now On, Showtime berkisah tentang seorang pesulap dan polisi. Jika aktris 32 tahun itu menerima tawaran membintangi drama tersebut, maka dia berpotensi untuk beradu akting dengan Park Hae Jin.

Pada Mei 2021, aktor Cheese in the Trap tersebut digaet untuk berperan sebagai Cha Cha Woo dalam drama tersebut. Sosoknya digambarkan sebagai pesulap karismatik yang memiliki kemampuan untuk melihat dan memanipulasi para hantu.

Sementara Jin Ki Joo mendapat tawaran untuk berperan menjadi Go Seul Hae, seorang polisi yang memiliki rahasia misterius. Sebuah peristiwa tak terduga kemudian mempertemukannya dengan Cha Cha Woong.

Drama From Now On, Showtime berpotensi menjadi karya terbaru Jin Ki Joo setelah dia membintangi Homemade Love Story yang merampungkan masa tayangnya, pada 7 Maret 2021. Skenario drama itu akan ditulis oleh Ha Yoon Ah, penulis di balik drama Mystic Pop-Up Bar. Ha Yoon Ah akan berkolaborasi dengan sutradara Strong Woman Do Bong Soon, Lee Hyung Min dalam drama itu. Sementara syuting drama tersebut akan dimulai pada September 2021 dan memulai debutnya pada semester I-2022.