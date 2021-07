SARI Nila pemeran Mama Rossa di Sinetron Ikatan Cinta selalu berbagi keceriaan saat syuting. Ia membagi potret bersama crew Sinetron Ikatan Cinta di lokasi syuting.

Sari Nila nampak ceria walau harus disibukkan syuting setiap hari. Tak lupa ia selalu mengingatkan penggemar untuk tetap berkarya dan mematuhi protokol kesehatan

"Selamat Pagi ๐Ÿ™ Tetap berkarya dengan ikhlas, semangat dan mematuhi protokol kesehatan," kata Sari Nila.

Ibu mertua Andin di Sinetron Ikatan Cinta ini juga selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi kesehatan setiap hari. "Mari awali pagi dengan berdoa, meminta agar kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, mendoakan kesembuhan bagi saudara, sahabat, kerabat dan mereka yg sedang sakit ๐Ÿ™๐Ÿ™โค."

Mama Aldebaran ini juga yakin bahwa Indonesia mampu melawan pandemi segera. Ia pun mengajak penggemar untuk berdoa agar Indonesia bisa bangkit.

"Berdoa bagi bangsa ini untuk kembali bangkit.. Kita pasti bisa .. together we can fight this pandemic๐Ÿ™ Bismillah," tutupnya.