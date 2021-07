NATASHA Dewanti pemeran Mama Sarah Ikatan Cinta bagikan potret pakai baju tahanan. Mengingat saat ini di Sinetron Ikatan Cinta, Mama Sarah rela dipenjara untuk menutupi kejahatan Elsa (Glenca Chysara).

Di laman Instagram dijet78, Natasha berpose cantik memakai kemeja oranye bertuliskan 17, mirip baju tahanan. Tatapan tajam Mama Sarah enggak nahan deh!





"There's a story in her eyes (ada cerita di matanya)," tulis Natasha Dewanti.

"Tobat mama sarahπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," kata rahma***.

"Totalitasssss aktingnya, luar biasaaaaa πŸ‘πŸ‘πŸ‘," puji shinta***.

"Ayo mama sarah , sekali kali jangan bela elsa terus," kata putri***. "Mama sarah meresahkan," imbuh poi***. Kalangan selebriti lainnya, seperti pedangdut Kristina pun memuji pesona Mama Sarah loh, Bahkan akting Natasha sebagai Mama Sarah ini seperti racun buat kebanyakan orang. "Dijettt...gw nonton lu terus loh ke racun orang2 drumahπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ sehat2 terus ya jetπŸ€—," kata Kristina.