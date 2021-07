SEOUL - Lee Do Hyun menjadi aktor muda Korea yang banyak diminati saat ini. Meski begitu, aktor 27 tahun (usia Korea ini) tak mau berpuas diri dan ingin menjadi seperti 2 senior idolanya, Song Kang Ho dan Lee Byung Hun.

"Di masa depan, aku harap aku bisa menjadi aktor seperti Song Kang Ho atau Lee Byung Hun, yang aktingnya dipercaya publik. Aku akan bekerja keras sehingga aku bisa menunjukkan hal yang lebih baik," kata aktor kelahiran 1995 tersebut seperti dikutip Soompi, Selasa (27/7/2021).

Untuk bisa menjadi aktor seperti dua seniornya itu, Lee Do Hyun siap bekerja keras. Tak hanya di drama, bintang Sweet Home ini berniat melebarkan sayapnya ke layar lebar.

"Aku punya 3 tahun sebelum usia 20anku berakhir. Tapi aku ingin mengerjakan sebanyak mungkin proyek tanpa istirahat. Aku juga ingin menyapa semua orang lewat sebuah film tahun depan. Aku juga ingin main film," papar Lee Do Hyun.

Lee Do Hyun memulai debut aktingnya lewat drama hits Prison Playbook. Namun, namanya baru mencuri perhatian saat tampil di Hotel Del Luna pada 2019.

Nama Lee Do Hyun makin meledak saat ia membintangi 18 Again, yang disusul dengan Sweet Home. Berkat 18 Again pula lah ia mendapat trofi BaekSang Arts Awards ke-57 untuk kategori Best New Actor.

