Segera Wamil, Lee Do Hyun Bakal Gabung Angkatan Udara Korsel

SEOUL - Yuehua Entertainment mengumumkan jadwal wajib militer (wamil) Lee Do Hyun, pada 3 Agustus 2023. Keterangan resmi terkait jadwal wamil aktor The Glory itu dirilis setelah iMBC memberitakan hal tersebut.

Lee Do Hyun akan bergabung dengan band militer Angkatan Udara Republik Korea Selatan, pada 14 Agustus 2023. Yuehua memastikan, tidak akan ada event khusus yang digelar untuk melepas sang aktor.

“Karena itu, kami meminta fans menahan diri agar tidak mendatangi event di hari pertama dia bergabung di militer. Hal ini karena acara tersebut hanya dihadiri oleh staf militer dan pihak keluarga,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Jumat (4/8/2023).

Meski begitu, Lee Do Hyun akan menyapa para penggemarnya sebelum menjalani wamil lewat fan meeting bertajuk Beginning yang akan digelar, pada Sabtu, 5 Agustus 2023.

Yuehua Entertainment berharap, penggemar bisa mendukung dan memberi kekuatan kepada sang aktor jelang wamil. “Semoga Lee Do Hyun bisa kembali dengan sehat setelah menyelesaikan tugasnya di militer.”

Lee Do Hyun debut di dunia akting lewat drama populer Prison Playbook pada 2017. Sang aktor kemudian membintangi sederet drama populer lainnya, seperti Hotel Del Luna, 18 Again, Youth of May, The Glory, hingga The Good Bad Mother.*

(SIS)