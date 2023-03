SEOUL - Setelah sukses besar dengan The Glory, Lee Do Hyun bersiap membintangi drama terbarunya, The Good Bad Mother. Poster perdana drama itu sudah dirilis JTBC, pada 31 Maret 2023.

Poster itu menampilkan tiga pemeran utamanya, Lee Do Hyun, Ahn Eun Jin, dan Ra Mi Ran, yang tersenyum semringah. Poster tersebut sangat identik dengan suasana pedesaan yang tenang.

Mengusung genre komedi, The Good Bad Mother bercerita tentang Kang Ho (Lee Do Hyun) yang mengalami kecelakaan yang membuatnya harus kembali ke kampung halaman dan hidup bersama sang ibu, Young Soon (Ra Mi Ran).

Young Soon sendiri, menjadi single parent di usia muda dan membesarkan putranya dengan menjalankan peternakan babi. Dia menerapkan kedisplinan yang sangat keras dengan harapan sang putra bisa tumbuh tanpa merasa kekurangan.

Berkat sikap sang ibu, Kang Ho bisa menjadi salah satu jaksa top dengan kepribadian dingin. Namun demi mengejar karier, dia justru menjauh dari sang ibu. Ketika kembali ke kampung halaman, Kang Ho bertemu kembali dengan teman lamanya Mi Joo (Ahn Eun Jin).

Drama The Good Bad Mother dijadwalkan memulai masa tayangnya di JTBC, pada 26 April 2023, pukul 22.30 KST (20.30 WIB).*

