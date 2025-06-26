Selesai Wamil, Lee Do Hyun Comeback Lewat Drama Grand Galaxy Hotel

SEOUL - Lee Do Hyun memilih Grand Galaxy Hotel sebagai proyek comeback-nya ke layar kaca setelah merampungkan masa tugasnya di militer, pada 13 Mei silam.

Hal itu dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, Yuehua Entertainment, pada 26 Juni 2025. Menurut agensi tersebut, drama itu akan digarap oleh sutradara Oh Choong Hwan dan penulis skenario Hong Sisters.

Selesai Wamil, Lee Do Hyun Comeback Lewat Drama Grand Galaxy Hotel. (Foto: Netflix)

“Setelah banyak pertimbangan, Lee Do Hyun memutuskan untuk membintangi Grand Galaxy Hotel sebagai proyek terbarunya,” kata agensi tersebut dikutip dari Allkpop, pada Kamis (26/6/2025).

Dengan begitu, Lee Do Hyun akan kembali bekerja sama dengan tim produksi, termasuk sutradara dan penulis skenario, yang sama dengan series Hotel Del Luna. Sang aktor membintangi drama itu pada 2019.

Rencananya, Lee Do Hyun baru mulai syuting drama Grand Galaxy Hotel, pada Semester II-2025. Saat ini, sang aktor masih disibukkan dengan jadwal tur fan meeting bertajuk ‘Re DO HYUN’ di delapan kota.