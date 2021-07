NEW YORK - Lady Gaga mencuri perhatian publik ketika terlihat keluar dari restoran ayahnya, Joe Germanotta, di pusat kota New York. Dia tampil dengan gaun thin-strap ketat berwarna hitam menyentuh mata kakinya.

Gaun itu dipadukannya dengan platform heels berwarna hitam dengan ketinggian ekstrem. Penyanyi bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta itu terlihat santai berjalan menggunakan heels tersebut.

Lady Gaga berada di New York jelang pertunjukan duetnya bersama Tony Bennett. Ini akan menjadi panggung terakhir bagi penyanyi legendaris tersebut setelah didiagnosa mengidap Alzheimer pada 2016.

Pertunjukan bertajuk ‘One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga’ akan dimulai pada 3 Agustus 2021, di Radio City Music Hall. Pertunjukan itu sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-95 Bennett.

Selanjutnya, mereka akan menggelar pertunjukan kedua pada 5 Agustus mendatang. Lady Gaga dan Tony Bennett menggarap album pertama mereka, ‘Cheek to Cheek’, pada 2014.

Kemudian pada 2018, Lady Gaga dan Tony Bennett mulai menggarap album kedua. Namun karena kesibukan Gaga di dunia akting, ditandai dengan suksesnya A Star is Born, pengerjaan album itu tertunda hingga awal 2020. Belum lama ini, menurut Fox News, Lady Gaga dan Tony Bennett, telah merampungkan penggarapan album kedua mereka tersebut. Namun hingga kini belum diketahui kapan album itu akan dirilis ke pasaran.