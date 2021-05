LOS ANGELES - Lady Gaga pernah mengungkapkan dirinya sebagai korban perkosaan saat usia remaja. Kepada Oprah Winfrey dan Pangeran Harry dalam program The Me You Can't See, sang Mother Monster mengungkap lebih jelas pengalaman pahit yang pertama ia ungkap pada 2014 tersebut.

"Aku berusia 19 tahun. Aku bekerja di industri ini, dan seorang produser berkata padaku, 'Lepaskan bajumu.' Aku bilang tidak dan kemudian pergi. Lalu mereka bilang akan membakar semua musikku," kenang Gaga seperti dikutip dari Guardian, Sabtu (22/5/2021).

"Mereka tidak berhenti menyuruhku (melepas baju). Aku membeku. Aku bahkan tak bisa mengingatnya. Orang itu meninggalkanku dalam keadaan hamil. Aku tak ingin bertemu orang itu lagi," lanjutnya.

Pengalaman buruk itu meninggalkan trauma mendalam bagi Gaga. Ia kerap mengalami 'psychotic break', suata keadaan dimana seseorang terputus dari dunia nyata, mengalami delusi atau halusinasi.

"Pertama, aku akan merasa sakit, lalu mati rasa. Kemudian aku akan sakit berminggu-minggu. Aku sadar itu adalah rasa sakit yang sama yang kurasakan saat orang itu menurunkanku di pojokan rumah orangtuaku dalam keadaan hamil," cerita Gaga.

"Aku muntah dan sakit. Karena aku disiksa dan aku dikunci di studio selama berbulan-bulan," tambahnya. Dalam kesempatan berbeda, Gaga sempat mengatakan pemerkosaan yang dialaminya itu mengubah kehidupannya. Pada 2015, Gaga sempat menceritakan bagaimana ia menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. "Aku tidak memberitahu siapapun selama sekitar 7 tahun. Aku tidak tahu bagaimana menerima fakta itu. Aku tidak tahu bagaimana tidak menyalahkan diriku sendiri atau berpikir bahwa itu salahku. Kejadian itu benar-benar mengubah diriku seutuhnya. Dia mengubah tubuhku, pikiranku," tutur Gaga.