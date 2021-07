SEOUL - Aktor Ji Chang Wook dikonfirmasi positif terinfeksi COVID-19. Kabar itu diumumkan agensi sang aktor, Glorious Entertainment kepada SPOTV News.

"Ji Chang Wook positif COVID-19. Sesuai dengan aturan otoritas kesehatan, dia menjalani karantina dan mendapat perawatan COVID-19," ujar agensi sang aktor seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (26/7/2021).

Sebelum dinyatakan positif COVID-19, aktor 34 tahun tersebut diketahui tengah syuting serial original terbaru Netflix, The Sound of Magic. Drama itu diperankannya bersama Hwang In Yeop dan Choi Sung Eun.

Mengutip JTBC News, syuting serial tersebut ditunda sementara waktu. Seluruh staf produksi, baik kru maupun para aktor harus menjalani tes untuk meredam penyebaran COVID-19 di lokasi syuting.*

Baca juga:

Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Tell Me Your Wish

Jerinx SID Akui Sempat Kena COVID-19, Adam Deni: Diendorse Enggak?



(SIS)