SEOUL - D.O EXO resmi debut solo lewat mini album pertamanya, Empathy. Di debut solonya, pemilik nama Do Kyungsoo tersebut memilih mengusung musik akustik.

"Karena ini album solo pertamaku, aku pikir aku harus fokus membuat musik yang kuinginkan. Secara pribadi, aku sangat menyukai suara gitar akustik. Aku merasa nyaman mendengarkannya. Jadi aku memutuskan menggunakan itu," ungkap D.O dikutip dari Soompi, Senin (26/7/2021).

Hal menarik lain yang dilakukan D.O di album debut solonya adalah memasukkan lagu dengan lirik asing. Ada dua lagu dalam Empathy yang ditulis dalam bahasa non-Korea, yakni Rose versi Inggris dan Si Fueras Mia dalam bahasa Spanyol.

"Ketika pertama kali aku mendengar lagu-lagu itu, guide track-nya memang dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Tapi lirik dan vibes-nya terasa sangat bagus. Jadi aku ingin menyanyikannya untuk semua orang," paparnya.

Empathy berisi 6 lagu baru dan 2 bonus track. Di lagu I'm Gonna Love You, D.O berduet dengan rapper Wonstein. Sementara lagu My Love merupakan hasil komposisi Jae DAY6, yang memakai nama alias eaJ bersama 220 dan Ringblom.

