JAKARTA – Sutradara Hollywood, Scott Derrickson, mengunggah sebuah foto tangkapan layar dari postingan Instagram Timo Tjahjanto, sutradara horor asal Indonesia. Di foto itu, terpampang sebuah halaman judul naskah film yang dikerjakan Timo bersama Scott dan juga C. Robert Cargill, penulis asal Texas.

Uniknya, foto halaman naskah yang diunggah oleh Timo dan Scott memiliki sebagian teks yang ditutupi: bagian judul dan juga latar waktu. Judul yang masih misterius ini pun membuat para fans berusaha mencari tahu judul apa yang akan dibawa oleh dua sutradara dan satu novelis ini.

Baca Juga:

Timo Tjahjanto Sutradarai Remake Train to Busan versi Hollywood

Timo Tjahjanto Buka Peluang Garap Sekuel Rumah Dara





Dari kalimat-kalimat pendek yang tertera pada foto, film ini diperkirakan akan mengambil latar tempat di Asia. Secara lengkap, kalimat tersebut berbunyi;

“Tahun 20XX. / Masyarakat berada dalam kekacauan. Kejahatan dan kekerasan telah meningkat drastis di berbagai belahan dunia. / Benua Asia hampir seluruhnya bersatu.”

Perlu diketahui, Scott Derrickson adalah sutradara horor Hollywood yang pertama masuk ke dunia perfilman internasional dengan film Hellraiser: Inferno (2000). Film kelima dari franchise Hellraiser itu pun membawanya semakin dalam ke dunia horor, dengan film-film seperti The Exorcism of Emily Rose (2005) dan Sinister (2012).

Sedangkan Timo sendiri adalah sutradara Indonesia kelahiran Jerman yang debut pada tahun 2007. Ia, bersama Kimo Stamboel dalam duo The Mo Brothers, menggarap film pendek berjudul Dara yang kemudian diadaptasi menjadi film Rumah Dara (2009).

Selain bersama Kimo, Timo juga sempat menggarap banyak proyek solo, seperti segmen L is for Libido dalam film antologi The ABC’s of Death (2012), segmen Safe Haven dalam film antologi V/H/S/2 (2013), dan film panjang pertamanya Sebelum Iblis Menjemput (2018) yang semuanya diakui secara internasional.

Gaya horor Scott yang penuh dengan adegan ngeri dan gaya horor Timo yang penuh darah pun tentunya diperkirakan akan menjadi kombinasi unik yang akan gemparkan jagat perfilman dunia, terutama karena ini adalah pertama kalinya dua dunia ini; sineas horor Amerika dan sineas horor Indonesia, disatukan.

Kegilaan apa yang kira-kira akan dibawa oleh dua sutradara ini? Hanya waktu yang akan mengungkap.

(aln)