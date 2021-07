SETELAH launching tanggal 2 Juli 2021 yang lalu, PLAYBOX hadir dengan semangat dan tagline yang baru All In One Android TV Box sebagai perangkat Android TV Box yang diluncurkan oleh MNC Play pada 2019 lalu dengan menawarkan paket hiburan kelas dunia untuk menjadi pilihan hiburan bagi keluarga Indonesia.

Apalagi saat ini pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk banyak beraktivitas di rumah saja secara online. PLAYBOX diperuntukkan bagi keluarga Indonesia agar kegiatan di rumah dapat lebih positif. Salah satu kegiatan positif yang dapat dilakukan adalah dengan menonton tayangan berkualitas, hiburan kelas dunia, serta update informasi baik nasional maupun internasional.

Terlebih lagi, PLAYBOX memiliki beragam keunggulan yang dapat mengubah TV biasa Anda menjadi smart TV melalui fitur terlengkap seperti Google Assistant yang memungkinkan untuk melakukan voice command, kemudian Catch Up TV yang memungkinkan menonton tayangan sampai 7 hari ke belakang, 10.000 jam video on demand, serta kualitas display beresolusi 4K. Tersedia juga Google Play Store untuk download 5000+ aplikasi dan games.

Yang tak kalah menarik yaitu TV Anywhere sehingga tayangan PLAYBOX dapat ditonton di mana pun dan kapan pun melalui aplikasi Vision+ yang sudah dapat di- download di Apps Store dan Google Play Store.

Seperti yang dikatakan CEO MNC Vision Networks (MVN) Ade Tjendra di Jakarta, Sabtu (24/7), “Di saat PPKM seperti sekarang, melakukan aktivitas di rumah adalah pilihan yang bijak. Untuk itu PLAYBOX hadir membawa solusi hiburan yang berkualitas sehingga keluarga tidak merasa bosan meski di rumah saja.”

Dibanderol dengan harga sangat terjangkau, hanya Rp949.000 dan dapat dicicil Rp80.000-an per bulan hingga 12 kali. Dengan harga tersebut pelanggan sudah dapat menikmati Paket Super Pack selama 3 bulan, di mana Super Pack menawarkan 61 channel premium, mulai dari channel hiburan seperti FOX HD, TVN HD, sampai channel untuk anak seperti Disney Junior HD, Cartoon Network HD, Nickelodeon, dan masih banyak lagi.

Selain 61 channel premium, di Paket Super Pack ini pelanggan juga bisa mendapatkan 24 channel TV nasional, 20 channel TV internasional dan 15 channel MNC Channel.

Setelah bonus 3 bulan Super Pack berakhir, pelanggan tetap dapat menikmati tayangan dengan membeli salah satu paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan menonton. Adapun paket yang dapat dipilih sebagai berikut:

1. Super Pack Rp300.000/bulan : 61 channel premium, 24 channel TV Nasional, 20 channel TV internasional.

2. Starter Pack Rp99.000/bulan.

3. Family Pack Rp129.000/bulan.

4. Sports Pack Rp109.000/bulan.

5. Soccer Pack Rp99.000/bulan.

6. Entertainment Pack Rp79.000/bulan.

7. Lifestyle Pack Rp59.000/bulan.

8. HBO Movies Pack Rp109.000/bulan.

9. Fox Movies Pack Rp99.000/bulan.

10. Asian Movies Pack Rp69.000/bulan.

11. News Knowledge Pack Rp69.000/bulan.

12. Kids Pack Rp69.000/bulan.

13. Mini Kids Pack Rp59.000/bulan.

14. Mini Toddler Pack Rp59.000/bulan.

Untuk mempermudah calon pelanggan dalam memilih paket, PLAYBOX merekomendasikan beberapa paket di antaranya :

1. Family Pack: Paket yang cocok untuk keluarga modern yang butuh tontonan lengkap dan berkualitas. Ada dua pilihan yang bisa dipilih di kategori family ini, yaitu ada Starter Pack dan Family Pack. Di paket ini terdapat channel-channel seperti FOX, Warner TV, Boomerang dan masih banyak lagi.

2. Sports Pack: Paket ini cocok untuk yang penggila bola di mana kategori paket ini banyak menyajikan channel-chanel olahraga seperti FOX Sport, Bein Sport, dan Soccer. Ada 2 jenis paket yang dapat dipilih, yaitu Sports Pack dan Soccer Pack.

3. Movies Pack: Sesuai dengan namanya, paket ini diperuntukkan untuk orang yang suka menonton film. Di paket ini tersedia channel-channel yang menayangkan film-film kelas dunia seperti HBO, Cinemax, FOX Movies dan ada juga pilihan paket yang diperuntukkan untuk penggila drama Korea dengan menghadirkan channel-channel Asia seperti tvN, SCM Legend, Thrill dan masih banyak lagi lainnya.

4. Kids Pack: Paket ini diperuntukkan untuk tayangan anak dengan channel yang menghibur sekaligus edukatif. Di paket ini akan ada channel-channel seperti Nickelodeon Junior, Boomerang, Disney Channel, dan masih banyak lagi.

5. Super Pack: Paket ini melingkupi semua channel mulai dari 61 channel premium, 24 channel TV lokal, 20 channel TV internasional, dan 15 MNC Channel.

Dalam pembelian Set Top Box (STB) #playbox seharga Rp949.000, pelanggan juga akan mendapatkan gratis FTA (Free To Air) channel TV lokal, internasional dan MNC Channel selama 12 bulan.





Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 24 Juli 2021: Aldebaran Makin Getol Usut Kasus Pembunuhan Roy

(dwk)