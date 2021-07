ARTIS Korea Utara berbakat tak kalah populer dengan Korea Selatan. Intip yuk siapa saja mereka.

Tak sedikit artis Korea Utara populer lewat musik, acara televisi, dan film lokal. Meraka juga tampil memikat.

Berikut Okezone perkenalkan deretan artis Korea Utara populer, dilansir dari berbagai sumber.

1. Song Hye Rim

Artis Korea Utara, Song Hye Rim. (Foto: nkleadershipwatch)

Aktris ini kelahiran Changnyeong, 24 Januari 1937 ini menempuh pendidikan di Pyeongyang Movie Collage pada 1955. Setelah lulus, dia debut sebagai aktris dan populer di era 1960-an.

Film yang dibintanginya adalah Onjongryong dan Baek Il Hong. Sayang, sosok yang pernah menjadi kekasih Kim Jong Il ini meninggal dunia di Moscow, Rusia, pada 18 Mei 2002.

2. Pak Mi Hyang

Artis Korea Utara, Pak Mi Hyang. (Foto: Mubi)

Pak Mi Hyang merupakan pemeran Su Ryeon di film a Schoolgirl's Diary yang digarap sutradara Jang In Hak. Ditayangkan perdana di Pyongyang International Film Festival pada 2006.

Schoolgirl's Diary menjadi film fitur Korea Utara dalam beberapa dekade yang mendapatkan distribusi internasional. Selain paras cantik, kepiawaian akting Pak Mi Hyang pun menjadi sorotan di film ini.

3. Woo In Hee

Artis Korea Utara, Woo In Hee. (Foto: WikiAsian)

Aktris yang satu ini meraih popularitas di dunia hiburan Korea Selatan pada era 1960-an dan telah berakting di puluhan judul film. Di antaranya adalah The Tale of Chunhyang dan The Girl from Diamond Mountain.

Sayangnya, aktris yang dijuluki perempuan tercantik di Korea Utara ini meninggal mengenaskan pada 1981. Woo dieksekusi Kim Jong Il, putra Kim Il Sung yang saat itu memimpin Korea Utara, akibat membocorkan hubungan rahasia mereka.

4. Moranbong Band

Artis Korea Utara, Moranbong Band. (Foto: Instagram)

Kim Jong Un menghadirkan girlband pertama asal Korea Utara, yakni Moranbong Band pada 7 Juli 2012. Beranggotakan belasan orang, girlband ini dipimpin oleh Hyon Song Wol.

Berbeda dengan girlband yang biasanya mengandalkan dance, personel Moranbong memainkan sendiri alat musik mereka. Mulai dari gitar, biola, keyboard, celo, drum, hingga saksofon.