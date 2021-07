PRIYANKA Chopra membagikan kisah cintanya Nick Jonas. Tepat di hari ulang tahunnya ke-39.

"Nick Jonas and Priyanka Chopra Jona's love story. Happy birthday, @priyankachopra," tulis keterangan video yang diunggah akun People.

Pada unggahan itu, Priyanka dan Nick terlihat saling menceritakan kisah cinta mereka sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada 1 Desember 2018.

"Sebenarnya aku terkejut dengan keberaniannya. Dia memegang tangan ku, lalu berlutut di depan ku, dan aku seperti, "apa yang terjadi?"," ujar Priyanka Chopra.

Wanita asal India itu juga menceritakan hal yang membuatnya menyukai Nick Jonas. "Dia berani, percaya diri, dan itu adalah hal yang paling menarik tentang Nick bagi ku. Dan dibutuhkan pria yang sangat percaya diri untuk bisa melakukan itu padaku," tuturnya.

Sebelum menikah, Priyanka dan Nick sendiri pernah berpacaran hanya dalam waktu yang singkat. Namun bagi Nick, dia merasa telah menemukan tambatan hatinya walau hanya dengan melewati proses yang singkat.

"Ku pikir itulah kuncinya, berbicara tentang menjalani hidup sehat secara menyeluruh dan memiliki seseorang yang mendukung kamu dan begitu sebaliknya," ujar Nick Jonas.

Sementara itu, selain ucapan ulang tahun yang dituju untuk Priyanka, netize pun banyak yang memberikan tanggapan mereka melihat kisah cinta Priyanka dan Nick yang begitu romantis.

"Happy birthday Priyanka," tulis akun @bongo**

"They are both very blessed to find this type of love. God bless (mereka berdua beruntung dipertemukan satu sama lain, tuhan berkati)," tulis akun @silva***