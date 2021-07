JAKARTA - Akhir pekan adalah waktu yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu dengan menonton tayangan-tayangan menarik. Bagi kamu yang menghabiskan waktu di rumah, Vision+ merekomendasikan sederet tayangan menarik.

Pertama, ada tontonan seru dari channel Warner TV, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, film ketiga dari seri fantasi Harry Potter yang diadaptasi dari novel karya JK Rowling berjudul serupa. Film ini berkisah tentang tahun ketiga Harry Potter di Sekolah Sihir Hogwarts.

Dalam film ini, Harry Potter berusaha menghindari seorang penyihir jahat bernama Sirius Black yang baru saja kabur dari penjara sihir Azkaban. Kedua, tayangan terbaik dari RCTI, MasterChef Indonesia Season 8.

Dalam episode terbarunya, Chef Juna kembali naik pitam menghadapi peserta di Pressure Test. Dia menyebut Brian dan Febs egois karena hanya memikirkan diri sendiri. Hidangan kedua yang berantakan menjadi alasan terbesar kedua peserta tersebut pulang.

Ketiga, ada Sherlock Holmes: A Game of Shadows di channel Warner TV. Film yang dirilis pada 2011 tersebut menceritakan perjalanan Holmes dan Watson berkeliling Eropa bersama seorang gipsy untuk menggagalkan rencana musuh bebuyutan mereka, Profesor Moriarty yang hendak memulai perang.

Di saat bersamaan ada juga tayangan olahraga Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2021. Siapakah pebalap yang akan berhasil mencapai finish pertama? Tayangan ini dapat disaksikan melalui channel FOX Sport.

Keempat, ada tayangan dari channel Celestial Movie, Shock Wave 2. Film yang diperankan aktor sekaligus penyanyi asal Hong Kong, Andy Lau itu menampilkan adegan laga terbaik yang layak dinantikan penonton.

Berkat alur ceritanya yang menarik, film Shock Wave 2 ini sempat memuncaki daftar box office China saat dirilis pada 2020. Andy Lau berperan sebagai Poon Sing Fung yang menjadi tersangka utama serangan teroris.

Cerita bermula dari sebuah organisasi teroris bernama Vendetta yang dijalankan oleh Ma Sai Kwan. Poon Sing Fung kemudian menjalankan misinya dengan bergabung bersama organisasi itu dengan nama samaran Blizzard. Namun penyelidikannya terhambat saat dia harus kehilangan ingatan saat sebuah ledakan terjadi.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ mengatakan, "Yang menjadi pembeda Vision+ dengan aplikasi OTT lainnya adalah selain memiliki koleksi video on demand (VOD) dengan total 10.000 lebih jam tayang, kami juga menyediakan 120 channel TV baik lokal, internasional, maupun premium.”

Dia menambahkan, “Selain itu, pengguna juga tidak perlu khawatir ketinggalan tayangan kesayangan mereka karena Vision+ menyediakan fitur catch up yang memungkinkan pengguna dapat menyaksikan tayangan sampai 7 hari ke belakang.”

Terbaru, Vision+ mengeluarkan original series berjudul Dunia Maya yang saat ini sudah memasuki episode 4. Serial ini berkisah tentang seorang gadis bernama Maya yang bercita-cita untuk menjadi cantik, kaya, dan populer.

Serial bergenre drama romance tersebut dibintangi Aurora Ribero sebagai Maya, Achmad Megantara sebagai Ardi, Ajil Ditto sebagai Kevin, Laura Theux sebagai Misya, Ali Fikry sebagai Miko, Karina Suwandi sebagai Mariska (ibunya Maya), dan Khiva Iskak sebagai Julio.

