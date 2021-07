SEOUL - Kim Eui Sung bersiap go international. Pemeran Jang Sung Chul di Taxi Driver tersebut dipinang untuk bermain series Hollywood milik AppleTV, WeCrashed.

Tak tanggung-tanggung, lawan main Kim Eui Sung Anne Hathaway dan Jared Leto. Ia dipercaya memerankan karakter seorang manajer sebuah perusahaan finansial internasional.

Melansir Koreaboo, Jumat (16/7/2021), portal berita YTN melaporkan bahwa Kim Eui Sung telah menyelesaikan syuting bagian pertamanya di Amerika Serikat. Ia terbang ke negeri Paman Sam pada akhir Juni lalu untuk syuting.

WeCrashed merupakan drama yang diadaptasi dari podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Series ini akan menceritakan kebangkitan WeWork dan keserakahannya yang berujung pada kejatuhan perusahaan real estate tersebut.

Syuting WeCrashed ditargetkan untuk selesai pada akhir September 2021. Meski demikian, belum ada informasi kapan series ini akan mulai tayang.

