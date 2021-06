SEOUL - Berbulan-bulan hidup dalam karakter Kim Do Gi bersama kru Rainbow Taxi, Lee Je Hoon merasa berat untuk berpisah. Aktor Move to Heaven tersebut terang-terangan menyatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Go Eun cs di Taxi Driver.

"Kami sudah syuting sangat lama, jadi ada banyak penyesalan sekarang setelah ini tamat. Alih-alih lega karena bisa pamit dari Taxi Driver dan Kim Do Gi, aku justru ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama kru Rainbow TaKerxi," tutur Lee Je Hoon seperti dilansir Soompi, Selasa (1/6/2021).

Baca Juga:

- Aktris Pyo Ye Jin Gantikan Naeun APRIL dalam Taxi Driver

- Absen 2 Tahun, Lee Je Hoon Kembali ke Layar Kaca Lewat Deluxe Taxi

"Aku harap kami bisa bertemu lagi dengan kalian sesegera mungkin," lanjutnya.

Lee Je Hoon memang sudah terang-terangan menyatakan terbukanya kemungkinan Taxi Driver season 2. Jika memang akan kelanjutan kru Rainbow Taxi, Lee Je Hoon berharap bisa kembali sebagai Kim Do Gi.

"Ketika aku selesai syuting ini, aku ingin terus memainkan karakter tersebut (Kim Do Gi)," ujar Lee Je Hoon.

"Ada banyak program TV non-fiksi tentang memecahkan kasus dan situasi nyata, tapi kupikir orang-orang juga akan menikmati dan terbuka melihat hal seperti ini dalam setting drama fiksi," tambahnya. Taxi Driver pertama kali tayang pada 9 April, tentang sekelompok orang yang membantu orang-orang membalaskan dendam mereka sekaligus menghukum para penjahat yang tak tersentuh hukum. Episode terakhir yang tayang pada 29 Mei 2021 membukukan rating 10,9% dan 15,3%.