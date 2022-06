ANNE Hathaway merupakan seorang artis asal Amerika Serikat. Lahir di Brooklyn, New York, 12 November 1982, ia memiliki nama asli Anne Jacqueline Hathaway.

Anne lahir dari pasangan Gerald dan Kate yang berprofesi sebagai pengacara buruh serta mantan aktris. Kakeknya sendiri merupakan seorang penyiar radio di WIP (AM) Philadelphia.

BACA JUGA:Anne Hathaway Akui Bukan Pilihan Utama untuk Bintangi Devil Wears Prada

Ia diketahui merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan satu-satunya anak perempuan dari keluarga keturunan Irlandia, Perancis, Inggris, dan Jerman tersebut. Awalnya Anne merupakan seorang penganut agama Katolik, namun, saat mengetahui bahwa saudara laki-lakinya adalah gay, di 2009 ia mengatakan bahwa keyakinan beragamanya adalah 'work in progress'.

Sebelum menjadi seorang artis, Anne sempat bersekolah di Brooklyn Heights Montessori School dan Wyoming Elementary School di Millburn. Saat masih duduk dibangku sekolah, ia sempat mengikuti cukup banyak drama theatre, bahkan dirinya mampu menjadi remaja pertama yang diterima dalam program akting The Barrow Group Theatre Company saat belajar akting di American Academy of Dramatic Arts 1993.

Meski hidup dengan berbagai macam aktivitas dan cukup berprestasi, Anne sempat menderita depresi dan kecemasan ketika remaja. Hal itu bahkan ia ungkapkan pada awal 2007 saat ia menceritakan pengalamannya mengatasi gangguan depresi tanpa pengobatan.

Karir Anne dimulai saat dirinya bermain dalam serial televisi di tahun 1999 yakni Get Real. Namun, namanya baru benar-benar dikenal masyarakat secara luas usai memerankan tokoh Mia Thermopolis dalam film The Princess Diaries.

Dari sanalah karirnya mulai naik. Ia bahkan sempat bermain dalam film Ella Enchanted, The Princess Diaries 2, The Devil Wears Prada, hingga Les Miserables dan Rachel Getting Married yang mampu membuat dirinya dinominasikan dalam academy award, hingga terpilih sebagai Aktris Terbaik 2008.

Anne juga dikenal sangat mendukung berbagai kegiatan amal. Bahkan dirinya merupakan salah satu anggota dewan Lollipop Theatre Network, sebuah organisasi yang membawa film-film kepada anak-anak yang sakit di rumah sakit. Ia juga mengadvokasi kesetaraan gender dan menjabat sebagai Goodwill Ambassador untuk PBB. Soal asmara, Anne sempat berpacaran dengan pengembang real estate Italia bernama Raffaello Follieri pada 2004. Sayangnya, hubungan keduanya kandas usai Folleri ditangkap dengan tuduhan menipu investor pada 2008, dan dihukum empat setengah tahun penjara. Akhirnya, Anne menikah dengan aktor sekaligus pengusaha bernama Adam Shulman pada 2012. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai dua orang anak, Jonathan Rosebanks Shulman dan Jack Shulman.