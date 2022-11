JAKARTA -Â Anne Hathaway terkonfirmasi hadir di B20 Summit Indonesia 2022. Dia datang ke event tersebut sebagai UN Women Goodwill Ambassador.

Informasi kehadirannya disampaikan langsung oleh akun resmi @theb20summit dan juga @kadin.indonesia.official. Belum diketahui pasti Anne Hathaway akan tampil sebagai pembicara di 13 atau 14 November 2022, tanggalan acara berlangsung.

"Selanjutnya, di antrean, kami sangat bersemangat untuk menyambut pebisnis yang menginspirasi dan pemimpin berpengaruh sebagai pembicara pada sesi ini," tulis keterangan unggahan, dikutip MNC Portal, Rabu (9/11/2022).

Berdasarkan info tersebut, Anne Hathaway akan menyampaikan topik 'Mempercepat transformasi ekonomi dan pertumbuhan produktivitas yang inklusif' di B20 Summit Indonesia 2022. Siapa yang tidak sabar ingin mendengar pandangan sang idola ini?

Di event internasional itu juga terdapat satu sesi lain yang berisikan beberapa tokoh besar dunia, khususnya di bidang bisnis. Mereka akan mengisi sesi 'Memanfaatkan kekuatan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi masa depan'. Siapa saja mereka?

1. Anthony Tan, CEO, Co-Founder and Chairman of Grab

2. Christian Gebara, CEO, Telefonica Brazil

3. Alvin Sariaatmadja, President Director, Elang Mahkota Teknologi

4. Deep Kapuria, Chairman, Hi-Tech Group

5. Candace Johnson, Co-Founder of SES and Loral-Teleport Europe

B20 Summit Indonesia 2022 akan dimoderatori oleh Jack Azagury selaku Group Chief Executive Strategy & Consulting Accenture.

Kehadiran Anne Hathaway di B20 Summit Indonesia 2022 tentu momen cukup bersejarah. Itu kenapa banyak netizen bersemangat menyambut Anne Hathaway datang ke Indonesia.

"OMG Anne Hathaway, princess diaries," komen @pageant_ki***.

"Woah! Anne Hathaway, our charming princess," tulis @fahiraaz****.

"Wah gila sih (ada Anne Hathaway," ungkap @yosuadar****.

"Anne Hathaway is coming too? How I wish to be there to welcome you. Welcome to Bali, Indonesia," tulis @lulu.fuad.*****.