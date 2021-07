JAKARTA - Marshanda tak bisa datang menjenguk Nia Ramadhani. Namun, niatnya tersebut terhalang aturan saat ini.

Karena tak bisa membesuk, maka Marshanda memilih mengirimkan doa serta dukungan moral bagi Nia Ramadhani dan sang suami, Ardi Bakrie.

"Aku sayang sama Nia. Jadi apa pun yang Nia butuhin, apa pun yang Nia ingin share ke aku saat sudah bisa ketemu dan ngobrol seperti biasa lagi, I will be here for you. Aku akan jadi pendengar yang baik dengan penuh pengertian dan penerimaan," ungkap Marshanda lewat rekaman yang dikirimkan kepada awak media, Selasa (13/7/2021).

Baca Juga;

- Dukung Nia Ramadhani, Marshanda Ingin Datang Menjenguk

- Nia Ramadhani Tertangkap Narkoba, Marshanda Beri Dukungan

"Aku care sama kalian. Aku mendoakan dari hati yang terdalam supaya keadaannya cepat membaik. Nia dan Ardi diberikan semangat, kekuatan melewati semua ini dan memberikan yang terbaik dari kalian berdua untuk melewati ini sebaik mungkin supaya bisa kembali seperti dulu lagi, dengan tentunya perubahan yang lebih baik," lanjutnya.

Marshanda tak lupa berpesan kepada Nia dan Ardi agar tetap kuat menghadapi cobaan di tengah pandemi COVID-19.

"I love you, Nia, Ardi. Please, stay safe, be strong, do your best. Kami selalu ada di sini untuk support kalian," ucapnya. Nia Ramadhani ditangkap atas kepemilikan sabu seberat 0,78 gram pada 7 Juli 2021 di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Nia diamankan bersama supir pribadinya yang berinisial ZN. Sementara Ardi Bakrie menyerahkan diri usai mendengar kabar penangkapan Nia. Bersama, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.