JAKARTA – Ari Lasso menjadi salah satu personel Dewa 19 di awal berdiri. Bergabung di masa awal Dewa 19, tentunya banyak kisah perjuangan Ari bersama para personel.

Di channel YouTube miliknya April tahun lalu, Ari Lasso mengaku kenangan indah di masa sulit bersama Dewa 19 dengan hujan-hujanan bareng demi latihan bersama gitaris Dewa 19, Andra Junaidi. Dalam video yang kurang dari 14 menit tersebut, Ari Lasso terlihat berada di sebuah studio bersama gitari Dewa 19, Andra Junaidi.

"Salah satu kenangan indah kita, dulu itu motor aku lebih gede dari Andra. Zaman Dewa 19 awal, aku selalu jemput Andra kalau mau latihan, pernah hujan-hujanan bawa gitar gede kena angin. Itu buat aku berkesan," kata Ari Lasso di kanal YouTube miliknya seperti dilansir dari celebrities.id

Tak hanya itu, Andra Junaidi juga mengungkapkan kenangan indahnya bersama Dewa 19. Waktu dulu, Andra dan Ari Lasso tidak mempunyai uang, alhasil mereka memakan gula pasir guna menahan rasa laparnya.

"Pas waktu itu kita masih di kos-kosan gak punya duit, kita laper dan kita makan gula," ucap Andra Junaidi.

Kisah perjalanan Dewa 19 memang selalu menarik. Untuk mengobati rasa kangen penggemar, Ahmad Dhani akan menggelar konser menyongsong 30 tahun Dewa 19.

Suami dari Mulan Jameela ini memberikan bocoran lewat unggahan foto di media sosial Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, tampak personel Dewa 19 berfoto dengan Yura Yunita, David Bayu, Vina Panduwinata, dan Virzha.

Selain itu, ada keterangan tulisan “MENYONGSONG DIRGAHAYU DEWA 19 KE 30 (2022). Segera 18 Juli 2021.

Ahmad Dhani akan ggelar konser Dewa 19. (Foto: @ahmaddhaniofficial)

“Catat tanggalnya dan tonton di platform RCTI+,” tulis Ahmad Dhani.

Unggahan Ahmad Dhani tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Mereka menantikan aksi panggung para personel Dewa 19 dengan membawakan lagu-lagu hits.

“Wow harus nonton ini mah konser HUT dewa 19 ke - 30th ada my idola mr. @ahmaddhaniofficial dan idola saya @danillariyadi mantap see you and happy Sunday,” tulis netizen.

“@ahmaddhaniofficial wah kykny mantab ni buat mengenang masa dulu,” tulis netizen dalam kolom komentar.

Rupanya, konser yang akan tayang di RCTI+ pada 18 Juli ini memang ditunggu-tunggu. Mengingat Dewa 19 merupakan band legendaris yang tetap bertahan hingga kini.

