BAND Dewa 19 bakal eksis di Indonesia selama 30 tahun. Ahmad Dhani akan membuat gebrakan yang ditunggu-tunggu penggemar Dewa 19.

Ahmad Dhani akan menggelar sebuah konser yang melibatkan para penyanyi papan atas.

Suami Mulan Jameela ini memberikan bocoran lewat unggahan foto di media sosial Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, tampak personel Dewa 19 berfoto dengan Yura Yunita, David Bayu, Vina Panduwinata, dan Virzha.

Selain itu, ada keterangan tulisan “MENYONGSONG DIRGAHAYU DEWA 19 KE 30 (2022). Segera 18 Juli 2021.

“Catat tanggalnya dan tonton di platform RCTI+,” tulis Ahmad Dhani.

Unggahan Ahmad Dhani tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Mereka menantikan aksi panggung para personel Dewa 19 dengan membawakan lagu-lagu hits.

“Gassss pakde,” tulis netizen.

“Asiaap nyimak Pakdhe,” tulis netizen yang lain.

“Wow harus nonton ini mah konser HUT dewa 19 ke - 30th ada my idola mr. @ahmaddhaniofficial dan idola saya @danillariyadi mantap see you and happy Sunday,” tulis netizen.

“@ahmaddhaniofficial wah kykny mantab ni buat mengenang masa dulu,” tulis netizen dalam kolom komentar.

Rupanya, konser yang akan tayang di RCTI+ pada 18 Juli ini memang ditunggu-tunggu. Mengingat Dewa 19 merupakan band legendaris yang tetap bertahan hingga kini.

Seperti diketahui, Dewa pertama kali dibentuk pada 1986 oleh empat orang siswa SMP Negeri 6 Surabaya. Nama Dewa merupakan akronim dari nama mereka berempat, yaitu Dhani Ahmad (keyboard, vokal), Erwin Prasetya (bass), Wawan Juniarso (drum), dan Andra Junaidi (gitar). Mereka memiliki markas tempat berlatih di rumah Wawan, Jalan Darmawangsa Dalam Selatan No. 7, yang terletak di kompleks Universitas Airlangga. Dewa yang awalnya muncul dengan musik yang lebih pop, kemudian berubah haluan menjadi jazz setelah Erwin memperkenalkan musik jazz ke grup ini. Wawan yang merupakan penggemar berat musik rock, kemudian memutuskan keluar pada 1988 dan bergabung dengan Outsider, yang antara lain beranggotakan Ari Lasso dan Piyu. Posisi Wawan kemudian digantikan oleh Salman dan nama Dewa pun diubah menjadi Down Beat, yang diambil dari nama majalah jazz terbitan Amerika Serikat. Di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya, nama Down Beat waktu itu cukup terkenal, terutama setelah berhasil merajai panggung festival. Sebut saja Festival Jazz Remaja se-Jawa Timur, juara I Festival band SLTA '90 atau juara II Jarum Super Fiesta Musik. Ketika nama Slank berkibar Wawan kembali dipanggil untuk menghidupkan Dewa, dengan mengajak pula Ari Lasso. Nama Down Beat pun berubah menjadi Dewa 19, karena waktu itu rata-rata usia personelnya 19 tahun. Dewa 19 lalu hadir dengan mencampuradukkan beragam musik jadi satu, yaitu pop, rock, bahkan jazz, sehingga melahirkan alternatif baru bagi khasanah musik Indonesia saat itu.