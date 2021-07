SEOUL - Lisa BLACKPINK mendadak masuk daftar trending topic Twitter, pada Senin (12/7/2021) pagi. Kata kunci pencariannya, 'Lisa solo soon'.

Hal itu lantaran Lisa diisukan akan melakukan syuting video musik single solo perdananya. Mengutip Allkpop, idol asal Thailand itu akan syuting dalam minggu ini.

Kabar tersebut semakin menguatkan isu bahwa album baru Lisa akan dirilis pada musim panas tahun ini. Sayang, hingga berita ini diturunkan, YG Entertainment belum memberikan keterangan apapun terkait kabar tersebut.

Agensi bentukan Yang Hyun Suk itu terakhir kali mengonfirmasi proyek solo Lisa pada 2020. Sejak itu, tak ada informasi tambahan apapun yang disampaikan terkait karya solo main dancer BLACKPINK tersebut.

Idol bernama asli Lalisa Manoban itu akan menjadi member ketiga BLACKPINK yang merilis solo. Jennie menjadi pembuka, dengan merilis album 'SOLO' pada 2018.

Kemudian pada Maret 2021, Rose meluncurkan single album 'R' yang terdiri atas dua lagu: On the Ground dan Gone. Sementara Jisoo hingga kini masih fokus dengan proyek aktingnya.

Sementara itu, Lisa akan merilis film feature perdana bersama BLACKPINK. Film itu, merupakan bagian dari proyek perayaan debut mereka yang ke-5, '4+1 PROJECT'.*

