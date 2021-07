JAKARTA - RCTI+ masih mencari bakat-bakat baru dalam dunia tarik suara dengan mengcover beberapa lagu tertentu loh. RCTI+ menghadirkan Show Me Your Voice untuk kamu yang merasa memiliki hobi dan bakat bernyanyi.

Untuk ikut program ini, kamu bisa mengcover lagu-lagu secara akapela, karaoke, atau menggunakan alat/instrumental dan dengan versi apa pun (pop, remix, koplo atau genre lainnya). Lagu yang bisa kamu nyanyikan adalah Mungkin Hari Ini, Esok atau Nanti (Anneth Dellicia), Rasa Cinta Ini (Ghea Indrawari), Lelah (Bastian Steel), Jangan Rubah Takdirku dan Sampai Tua Nanti (Andmesh).

Berikut ada contoh video dari Rozi Syahputra, yang membuat video song cover dengan menyanyikan lagu Sampai Tua Nanti, yang bisa kamu jadikan inspirasi. Ia menyanyikan lagu tersebut dengan cara yang kreatif, yaitu dengan menggunakan lebih dari 3 alat musik, yang semuanya dimainkan sendiri olehnya.

Selain itu pula, kalau kamu punya cerita-cerita yang lucu, seru dan menarik dibalik pembuatan video ini atau tentang kehidupan kamu, kamu bisa mengirimkan cerita singkat itu dengan membuat video behind the scene atau cerita tentang kisah hidup lainnya, dan langsung aja upload ke Kompetisi Show Your Talent Season 2.

Tunggu apalagi? Show Me Your Voice masih dibuka sampai tanggal 11 Juli 2021. Langsung saja ikutan Show Me Your Voice di aplikasi RCTI+ dan upload video bakat bernyanyi kamu! Siapa tahu kamu loh yang akan mendapatkan hadiah puluhan juta.

