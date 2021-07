JAKARTA - Halo semua, ada kabar baik nih! RCTI+ sekarang lagi mencari orang-orang yang punya bakat loh. Buat para pengguna RCTI+ yang punya bakat terpendam tapi enggak tau gimana cara nyalurinnya, sekaligus lagi mencari kesibukan di masa pandemi kayak gini, mending yuk ikutan Show Your Talent aja! Total hadiah jutaan rupiah bisa jadi punya kamu loh! Mau tahu kan gimana caranya?

Caranya benar-benar gampang banget. Kamu hanya tinggal mengupload video konten apa saja yang sesuai sama bakat yang kamu punya. Enggak ribet sama sekali kan? Udah banyak loh yang ikutan dan jadi bagian dari kompetisi Show Your Talent, makanya kamu juga jangan sampai ketinggalan ya!

Nah, ini ada contoh video yang bisa jadi inspirasi buat kamu. Kamu bisa banget mengunggah video seperti milik Rizki Arif Maulana yang menunjukkan bakat melukisnya dengan menggambar 4 karakter Game Among Us dengan 100 desain doodle art (Embed “doodle art”) selama 10 menit kurang. Ia melukis keempat karakter Among Us tersebut dengan 4 jenis alat lukis yang berbeda nih, yaitu alcohol marker, brush pen, kuas, hingga krayon..

Enggak cuma itu aja, di Show Your Talent kamu bebas mengunggah video lainnya seperti dance cover, singing, music instrument cover, cooking, acting, review, unboxing, vlogging, tutorial / DIY, lifehack, dan masih banyak lagi. Nah, ada yang spesial juga nih. Akan ada hadiah jutaan rupiah buat peserta favorit dengan konten bertema spesial Pesta Sepakbola Eropa, seperti nobar tim favorit kamu, membuat makanan / minuman favorit kamu buat nobar, free style, tips dan trik sepakbola, parodi, face painting, dan lain sebagainya. Pokoknya sekreatif dan semenarik mungkin deh!

Nah, tunggu apalagi? Show Your Talent Season 2 masih dibuka sampai tanggal 13 Juli 2021. Sekarang juga yuk langsung aja ikutan Show Your Talent di aplikasi RCTI+ (Embed “RCTI+”) dan unggah video bakat unik dan keren kamu! Siapa tahu hadiah jutaan rupiah bakal jatuh ke tangan kamu loh. Jangan sampai telat, ya! Buat info lebih lanjut, bisa langsung cek di link berikut https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/35

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. • Website: https://www.rctiplus.com/ • Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ • Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus • Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ • Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in • App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599 #rctiplus #homeoftalent #showyourtalent #onlinetalentsearch