JAKARTA - Kasus hukum yang tengah membelit Rezky Aditya, tampaknya tak berpengaruh banyak dalam kehidupan pernikahannya dengan Citra Kirana.

Hal itu terlihat dari video yang diunggah aktris Tukang Bubur Naik Haji tersebut di Instagram, pada 2 Juli 2021. Dalam video itu, Citra tampak menggenggam tangan Rezky dan bersandar di pundak sang suami.

Bersama video itu, Citra Kirana menyelipkan penjelasan singkat, "Just the two of us (hanya kita berdua)."

Rezky Aditya melalui kuasa hukumnya menegaskan, siap menghadapi gugatan wanita berinisial W yang mengklaim melahirkan putrinya 8 tahun silam. "Ya kami akan mengikuti persidangan," ujar Hendrawan Halim.

Perempuan berinisial W itu mendaftarkan gugatannya atas Rezky Aditya di Pengadilan Negeri Tangerang, pada 30 Juni 2021. Dia meminta sang aktor mengakui putrinya sebagai darah dagingnya.

Tak hanya itu, W juga menuntut ganti rugi dari sang aktor sebesar Rp17,5 miliar dan juga hartanya berupa rumah dan mobil mewah. Sidang perdana kasus Rezky Aditya dan W akan digelar pada 14 Juli mendatang.*

