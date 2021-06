ARMAND Maulana baru-baru ini kembali dipilih menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat bernyanyi Sing Like Mama di GTV. Tampil sebagai juri talent search memang bukan hal yang baru bagi Kang Armand. Namun menjadi satu-satunya juri pria diantara juri wanita : Maia Estianty, Iis Dahlia, Ashanty - yang hadir sebagai bintang tamu sekaligus juri tamu, bisa jadi pengalaman pertama untuk Armand Maulana.

“Sebagai papa satu-satunya di Sing Like Mama ini, saya mewakili dewan juri yang semua mama mama, yang akan maju ke babak berikutnya, adalah ….," begitu ungkap Armand saat menentukan pemenang pada penjurian episeode ke-2 tadi malam (25/6/21).

Memasuki episode ke-2 Sing Like Mama pada Jumat 25 Juni dan disiarkan langsung jam 21.00 wib di GTV, merupakan ajang pencarian talenta menyanyi yang melibatkan mama dan anak serta memperlihatkan kekompakan keduanya. Komposisi hiburan berupa penampilan bernyayi pada tayangan Sing Like Mama ini bisa dibilang sangat pendek.

Sedangkan durasi yang panjang dan sangat menghibur adalah saat nge-rumpi antara juri, host dan mama kontestan. Chit-chat di antara mereka bisa jadi melebar, mulai dari soal nyanyi hingga ngobrol soal bagaimana membesarkan anak kesayangannya. Meski Sing Like Mama merupakan ajang adu menyanyi antar para mama dan anak, faktanya tidak hanya ditonton oleh pemirsa wanita. Terbukti pada tayangan episode ke-2 ini kaum pria menjadi salah satu pemirsa yang potensial.

Pada episode ke-2 Jumat kemarin malam, terpilih Mama Nia dan Tatiana asal kota Malang menjadi pemenangnya. Uniknya saat penampilan bernyanyi, Mama Nia tampil 2 kali, membawa 2 putrinya : Tatiana dan Ninaya yang keduanya berparas cantik dan memiliki talenta suara yang sangat bagus. Kolaborasi Mama Nia dan kedua anaknya secara terpisah menunjukkan bahwa Mama Nia memang punya talenta dan juga teknik bernyanyi yang baik. “Kami dulu sama – sama senang nyanyi, dia dosen saya dan kami saling jatuh cinta, akhirnya menikah hingga punya 2 anak, Tatiana dan Ninaya ini” ujar Mama Nia yang mengaku pernah jadi vokalis band semasa muda bersama suaminya (25/6/21).

Hanya di Sing Like Mama GTV, Maia Estianty, Iis Dahlia dan Armand Maulana berperan lebih dari sekedar Juri. Ketiganya merupakan pemusik sekaligus orang tua yang memiliki anak dengan ketertarikan serupa yaitu musik. Jadi, penjurian tidak selalu soal keahlian bermusik tapi juga pemahaman rasa kepada setiap anak dan mama yang tampil.

Sing Like Mama dijamin akan membuat Jum’at malam kamu terasa lebih spesial. Saksikan Sing Like Mama tayang LIVE setiap Jum’at pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten-konten yang menarik. Program Sing Like Mama juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

(dwk)