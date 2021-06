JAKARTA – Mengawali kariernya sebagai pegulat WWE, Dave Bautista berhasil sukses menjadi aktor setelah berperan sebagai Drax the Destroyer di franchise Guardians of the Galaxy milik Marvel Studios. Berencana berhenti menjadi Drax setelah film ketiga Guardians, Dave kini sibuk cari peran lain yang bisa dimainkan.

Sosok Drax adalah salah satu sosok yang dicintai penonton film karena karakternya yang nyeleneh dan datar. Meskipun begitu, Dave tidak ingin dikenal hanya sebagai Drax. Ia berhasil pamerkan kemampuan aktingnya di film-film serius seperti Blade Runner 2049 dan Army of the Dead, juga di film komedi seperti Stuber. Selain itu, Ia pun direncanakan muncul di film Dune dan Knives Out 2.

Terkenal karena film-film fantasi dan fiksi ilmiah, salah satu penggemarnya di Twitter mengusulkan agar Ia bermain di film Star Trek. Twit tersebut pun direspon oleh Dave yang berkata “aku juga ingin. Aku terlahir untuk memerankan seorang Klingon. Usul saja,” ucapnya dikutip dari ScreenRant.

Klingon adalah salah satu spesies alien yang sering muncul sebagai pemeran antagonis di cerita Star Trek. Memiliki tubuh besar dan bentuk tulang wajah mengerikan, Dave merasa Klingon adalah spesies yang cocok untuk Ia perankan dengan perawakannya yang besar dan sangar.

Sayangnya, cerita Star Trek masa kini seakan menjauh dari pengisahan konflik antara manusia dan bangsa Klingon. Dua serial televisi Star Trek yang sedang tayang, Discovery dan Picard, lebih memilih untuk membahas spesies-spesies lain dari jagat cerita Star Trek yang luas.

Satu-satunya proyek konkret yang dianggap bisa wujudkan mimpi Dave adalah film Star Trek milik Paramount yang direncanakan rilis Juni 2023 mendatang, meskipun belum ada detil mengenai penulis dan sutradara film tersebut. Namun, apapun medianya dan kapanpun tayangnya, cuitan dari Dave menandakan Ia siap mengenakan riasan prostetik dan kostum mengerikan demi memerankan sosok alien antagonis.

(aln)