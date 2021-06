SEOUL - Kim Dasom, mantan personel girl group SISTAR resmi meninggalkan Starship Entertainment setelah 11 tahun. Hal itu diumumkan agensi tersebut dalam keterangan resmi mereka, pada 29 Juni 2021.

“Setelah melewati diskusi panjang dengan Kim Dasom, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dengannya,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari News1, pada Selasa (29/6/2021).

Dalam lanjutan keterangannya, Starship Entertainment mengungkapkan, “Kami bahagia bersama Kim Dasom selama 11 tahun. Meski kontrak belum secara resmi berakhir, kami dengan tulus mendukung masa depan Dasom. Tolong beri dukungan untuk langkah barunya.”

Starship Entertainment juga mengungkapkan perpisahan dengan Dasom melalui Twitter. Mereka menuliskan, “Kami bahagia bisa bersamamu untuk waktu yang lama. Kami berharap yang terbaik untuk langkah barumu. Terima kasih.”

Kim Dasom memulai debutnya bersama SISTAR di bawah Starship Entertainment, pada 2010. Grup itu meraih popularitas berkat sederet karya mereka, seperti Push Push, So Cool, dan Loving U.

Setelah 7 tahun berkarier sebagai grup, personel SISTAR memilih untuk fokus pada kegiatan solo mereka dan bubar pada Mei 2017. Dasom memilih melanjutkan karier aktingnya kala itu. Dia telah membintangi sederet drama populer seperti Band of Sisters dan He is Psychometric.*

Baca juga:

Susul Song Ji Hyo, Dasom Bintangi Drama Did We Love?

3 Perceraian Termahal Bollywood, Ada yang Bayar Tunjangan hingga Rp700 Miliar



(SIS)