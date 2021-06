JAKARTA - Serial drama Korea Flower Of Evil ini merupakan drama bergenre thriller dengan alur cerita yang sulit untuk ditebak. Drama ini menghadirkan tokoh dengan karakter yang kuat dan misterius, yang diperankan oleh Lee Joon Gi. Di episode sebelumnya, Polisi menduga bahwa pelaku pembunuhan di restoran tiongkok itu adalah Do Hyun So. Mendengar hal itu, ibu Hee Sung sangat marah dan menyesal karena telah mengubah dirinya menjadi Baek Hee Sung. Apakah ada pertukaran identitas antara Baek Hee Sung dengan Do Hyun Soo?

Episode 4 kali ini dimulai ketika kita dibawa kembali pada masa lalu saat Hee Sung dan Ji Won berkencan untuk pertama kalinya. Cuaca pun Hujan, akhirnya mereka berdua berteduh di depan sebuah rumah. “Aku sial sekali, kencan pertama macam apa ini?”, ujar Ji Won. Hee Sung hanya kebingungan dan bertanya, “Kencan?”. Ji Won pun menjawab bahwa dua orang yang bersenang-senang bersama adalah kencan. Namun Hee Sung malah mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik pada Ji Won. Hee Sung menghabiskan waktu liburnya bersama Ji Won karena dengan cara itu, Ji Won tidak lagi mengusiknya.

Baca Juga:

Flower Of Evil, Mertua Yang Membenci Menantunya

Moon Chae Won, Alasan Lee Joon Gi Percaya Diri Bintangi Flower of Evil

“Pernahkah kamu berpikir bahwa hanya kau yang tidak tahu jika kau menyukaiku?”, ujar Ji Won. Hee Sung hanya terdiam mendengar hal tersebut. Akhirnya Ji Won mengajaknya untuk memainkan sebuah permainan yaitu dengan bersuit. Jika kalah suit maka orang tersebut akaun berdiri di tengah hujan selama 30 detik. Hee Sung kalah, Ji Won langsung mendorongnya ke tengah hujan. Mereka pun saling menatap dan Hee Sung akhirnya tersenyum. Namun, tiba-tiba ada sesosok bayangan dari ayah Hee Sung yang sedang menatap dirinya sambil membawa tali untuk membunuh.

Hee Sung yang melihat itu sangat merasa kesal dan penuh amarah. Ia melampiaskan amarahnya pada Ji Won dan berkata, “Kau tahu? Kau sangat aneh. Mengapa kau bisa menyukaiku? Aku sungguh tidak mengerti. Bagaimana kau bisa menyukai pria sepertiku?”. Hee Sung pun akhirnya pergi meninggalkan Ji Won sendirian. Kembali ke masa kini, Ibu Hee Sung yang memarahi dirinya soal berita pembunuhan yang beredar. “Kenapa kau menikah dan melibatkan dirimu dalam kekacauan ini? Ibu terus memberitahumu untuk tinggal di luar negeri. Beraninya kau mencoba hidup seperti orang lain. Jangan kacaukan hidup kami bersama hidupmu. Bayangkan akibatnya jika orang tahu soal kita”. ujar sang ibu. Jika sesuatu akan terjadi, sang ibu akan membunuh dirinya sendiri dihadapan Hee Sung.

Di sisi lain, ayah Hee Sung baru saja pulang ke rumahnya dan langsung disambut oleh asisten rumah tangganya yang memberikan catatan bahwa anaknya harus makan. Ayah Hee Sung membuka sebuah lemari pakain yang ternyata di dalamnya adalah ruangan rahasia yang dihuni oleh seorang pria yang dirawat dengan berbagai alat medis. Kemudian ayah Hee Sung mulai memberikannya minuman yang dimasukkan kedalam kantong infus dan dialirkan menggunakan selang ke dalam perut pria itu. Setelah sang ayah selesai melakukannya, ia menatap pria tersebut dan berkata “Hee Sung”.

Siapakah sosok pria yang disembunyikan di dalam rumah orang tua Hee Sung? Nonton selengkapnya Flower Of Evil eps 4 di RCTI+ Satu Aplikasi, Semua Hiburan.



Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. • Website: https://www.rctiplus.com/ • Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ • Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus • Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/