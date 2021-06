JAKARTA – Franchise robot Transformers, akan kembali ke layar lebar dengan film ketujuh. Setelah, Bumblebee, Paramount dan Hasbro akan mengangkat kisah para Maximals dan Predacons dari cerita Beast Wars.

Dilansir dari IGN, film ini akan mengambil latar waktu di tahun 1994, tujuh tahun setelah latar waktu film Bumblebee yang rilis di tahun 2018 lalu. Bertempat di Brooklyn, New York, dan Peru, film yang diberi judul Transformers: Rise of the Beasts ini akan membawa Maximals dan Predacons, robot yang bisa menyamar sebagai hewan, menembus waktu dan ruang untuk mencapai bumi tahun 1994. Di Bumi, perseteruan mereka akan menarik perhatian sosok mantan tentara bernama Noah dan peneliti artefak bernama Elena.

Baca Juga:

Fakta Film Transformers: Age of Extinction

Film Baru Transformers Dijadwalkan Tayang 2022

Konflik antara Maximals, Predacons, dan Terrorcons ini akan mengeruhkan perseteruan antara Autobots dan Decepticons yang juga tengah berjalan. Film ini menjanjikan kemunculan sang tokoh penting Optimus Prime dan Bumblebee serta Autobots lain yaitu Arcee dan Mirage. Selain itu, Optimus Primal, Air-Razor, dan Rhinox dari Maximals akan melawan musuh mereka yaitu Scourge dan Nightbird.

Steven Caple Jr sebagai sutradara dan juga penggemar seri Transformers, ingin mengangkat para Maximals, Predacons, dan Terrorcons ke jagat sinema live-action setelah banyaknya film yang menceritakan perseteruan abadi antara Autobots dan Decepticons. Sang produser, Lorenzo, menganggap ini waktunya dunia kenal karakter-karakter lain dari cerita Transformers.

“Kami ingin membawa sesuatu yang baru bagi penonton. Film ini akan memunculkan musuh-musuh baru yang belum pernah dilihat di layar lebar sebelumnya, mengangkat tokoh-tokoh yang kami ambil dari cerita Transformers yang sangat luas,” ujar Lorenzo.

Akan disutradarai Steven Caple Jr. dan dibintangi Anthony Ramos dan Dominique Fishback, Transformers: Rise of the Beasts direncanakan tayang 24 Juni 2022.

(aln)