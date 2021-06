JAKARTA - Dudy Oris kembali mewarnai dunia musik Tanah Air dengan karya terbarunya. Bukan sebagai solois, kini dirinya membentuk band bersama musisi Pika Iskandar dan Muhammad Pramudito.

Mereka membentuk band The Sentimental yang baru saja merilis single Bila Memang, pada 17 Juni silam. Tak sedikit yang menilai lagu yang dibawakan Dudy tersebut masih kental dengan nuansa Yovie and The Nuno.

Menanggapi hal tersebut Dudy pun tak kaget. Terlebih dirinya mengaku, beberapa kali mendengar dirinya masih berada di bawah bayang-bayang band yang digawangi Yovie Widianto itu.

“Sebenarnya ini salah Pika dan Dito. Waktu saya solo dan sempat menggantikan vokalis Ada Band juga dibilang masih ada rasa Yovie and The Nuno,” katanya saat live Instagram bersama Okezone, pada Kamis (24/6/2021).

Dengan nada kelakar, Dudy Oris menambahkan, “Jadi mereka (Pika dan Dito) enggak belajar dari pengalaman mengajak gue gabung dengan The Sentimental.”

Meski demikian, Dudy yakin, dirinya bisa lepas dari bayang-bayang bandnya tersebut. Namun pastinya hal tersebut membutuhkan proses.

Baca juga: Mengulik Lagu Bila Memang, Karya Terbaru The Sentimental

Dudy Oris mengatakan, “Sebenarnya terlalu dini untuk menyimpulkan, mengingat ini baru satu single. Tapi aku juga berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungannya dan semoga The Sentimental bisa berproses di lagu selanjutnya.” Di sisi lain, Pika pun menambahkan alasan dirinya memilih Dudy sebagai vokalis The Sentimental. Dia menilai, vokal Dudy sangat pas dengan lagu mereka dan tak ada keinginan mengikuti Yovie and The Nuno. "Mungkin terdengar seperti Yovie and The Nuno karena vokalisnya Mas Dudy. Tapi apapun yang ada di ekspetasi pendengar ya enggak apa-apa, yang penting suka sama lagu kita dan dukung kita berkarya,” kata Pika menambahkan.* Baca juga: Baju Pengantin Termahal 5 Aktris Bollywood, Ada yang Capai Rp1,5 Miliar