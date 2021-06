JAKARTA - Belantika musik Indonesia kembali menelurkan band baru The Sentimental. Meskipun terbilang baru, band ini terdiri dari musisi-musisi ternama Tanah Air.

Mereka adalah Dudy Oris, Pika Iskandar, dan Muhammad Pramudito. The Sentimental juga debut dengan lagu terbarunya, Bila Memang yang dirilis pada Kamis, 17 Juni 2021.

Lagu tersebut menurut Pika selaku sang pencipta terinspirasi dari kisah masa lalu salah satu personel yakni Dito. Namun dalam video klipnya dikisahkan dengan sosok perempuan yang tersakiti.

Baca Juga:

Pika Iskandar, Dudy Eks Yovie & Nuno, Serta Pramuditto Bergabung dalam Band The Sentimental

Cerita Pika Iskandar, Dudy Oris dan Pramuditto Bentuk The Sentimental Band

"Jadi memang dalam video klipnya lagu ini menceritakan tentang wanita yang sangat tersakiti dan saking seringnya tersakiti, capek dengan keadaan. Jadi dia memilih mengakhiri," kata Pika saat live bersama Okezone di Instagram, Kamis (24/6/2021).

Pika juga mengungkapkan pihaknya ingin memberikan visualisasi yang luar biasa di dalam video klip lagu tersebut. Sehingga kisahnya memang lebih tragis dari cerita Dito.

Pika pun berharap lagu tersebut mampu sampai ke hati masyarakat. Terlebih dia juga mengaku ke depannya akan memberikan karya yang luar biasa bersama Dudy dan Dito.

Dia juga berharap kekeluargaan The Sentimental ke depannya semakin kental.

"Kalau dari saya The Sentimental tetap menjaga kekeluargaan kita, semoga bisa panjang untuk menelurkan karya. Sebenarnya cukup itu saja dasarnya kalau lebih-lebihnya biar Tuhan yang bekerja," katanya.

Disisi lain, Dudy sang vokalis juga memberikan harapan yang sama. Mantan vokalis Yovie and The Nuno tersebut berharap agar lagu The Sentimental meledak di pasaran.

"Harapannya setiap karya The Sentimental meledak dan setelah pandemi off air-nya banyak. Kalah off air banyak kan berpengaruh juga terhadap kekeluargaan itu tadi, jadi makin erat," tandasnya.

(aln)