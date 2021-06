JAKARTA - Millendaru atau akrab disapa Millen Cyrus menggegerkan publik dengan unggahan Instagram terbarunya. Keponakan Ashanty itu mengunggah foto dirinya dalam dandanan khas pengantin Jawa.

Millen tampak cantik dalam riasan pengantin tradisional Jawa. Ia juga memakai sanggul dan baju berwarna putih, yang membuatnya tampilannya makin anggun.

“Prewedding,” tulis Millen dalam keterangan foto, seperti dikutip Kamis (23/6/2021).

Netizen yang melihat unggahan Millen ini langsung ramai melempar berbagai komentar. Banyak yang penasaran apa Millen memang akan menikah dan siapa calonnya.

“Not salty but just wanna ask, ama siapa?” tanya seorang netizen.

“Seriusan dedek Millen mau nikah?” tambah lainnya.

“Hah prewedd? Mo nikah ama siapa, Millen?” timpal yang lain.

(LID)